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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 14:22

'li 'nde işçi isyanı! Grev kararı aldılar

'li işçileri sendikanın belediye ile görüşmelerinde hiçbir talepleri kabul edilmediği için bugün belediyeye grev kararı astı. İşçiler taleplerinin kabul edilmemesi durumunda 'da grev başlatacak.

CHP'li Ataşehir Belediyesi işçilerinden grev kararı

'li işçileri, belediye ile yapılan toplu iş sözleşmesinin tıkanması nedeniyle belediyenin merkez binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıkmanın ardından işçiler grev kararını astı.

DİSK DUYURMUŞTU
DİSK Genel İş Sendikası'nın duyurusuna göre, Ataşehir Belediyesi işçilerinin belediye ile toplu iş sözleşmesinin tıkanması nedeniyle işçiler 5 Temmuz saat 13.00'te Ataşehir Belediyesi merkez binası önünde basın açıklaması gerçekleştireceklerini duyurmuşlardı.

12 TEMMUZ'DA GREVE GİDECEKLER
İşçiler taleplerinin hiçbirinin karşılanmaması halinde 'da greve gideceklerini duyurdular.

GÖREVDEN ALINMIŞTI
Ataşehir Belediyesi Başkanı , kanuna aykırı tüm işlemler için belediyeyi ve kamu gücünü kullanandığı ve devlet ihale yasasına aykırı işlemlerden dolayı görevini kötüye kullandığı, ihaleye fesat karıştırdığı ve haksız mal edinme ile gerçeğe aykırı belge düzenlenmesine göz yumulması fiillerini işlediği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmişti.



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