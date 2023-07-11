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    • 11.07.2023 13:42
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    • 11.07.2023 13:42
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    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan tepki

    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik olarak gerçekleştirilen alçak saldırıya bir tepki de Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan geldi. Dini inanç ve kutsal değerlere yapılacak her türlü hareketi insanlık suçu olarak tanımlayan Maşalyan, en hafif tabirle "ahlaksızlık" olarak nitelendirilecek bu tarz kışkırtıcı eylemleri kınadıklarını açıkladı.

    AJANSLAR
    Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırıya tepki

    Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İsveç'te Kuran-ı Kerim'i yakma olayını "düşünce ve ifade özgürlüğü" ile izah edilmeye yönelik değerlendirme gayretlerinin dünyanın barışa, karşılıklı sevgi ve saygıya muhtaç olduğu bugünlerde insanlar arası ilişkileri derinden yaraladığı gerçeğinin yadsınamaz olduğunu bildirdi.

    "İSLAM DİNİNE YÖNELİK HAKARETLER KABUL EDİLEMEZ"
    Maşalyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, din ve inanç özgürlüğünün insanlığın değerlerinden olduğunu belirtti.

    Maşalyan, dini inanç ve kutsal değerlere yapılacak her türlü hareketi insanlık suçu olarak gördüklerine dikkati çekti.

    Maşalyan, "Son yıllarda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde İslam dini ve müntesiplerine yönelik hakaretler kabul edilemez. Özellikle en son İsveç'te Kuran-ı Kerim'i yakma olayını 'düşünce ve ifade özgürlüğü' ile izah edilmeye yönelik değerlendirme gayretleri, dünyamızın barışa, karşılıklı sevgi ve saygıya muhtaç olduğu bugünlerde insanlar arası ilişkileri derinden yaraladığı gerçeği yadsınamaz." ifadelerine yer verdi.

    "İNSANİ DEĞERLER ÇERÇEVESİNDE DAVRANILMALI"
    Maşalyan, en hafif tabirle "ahlaksızlık" olarak nitelendirilecek bu tarz kışkırtıcı eylemleri her şeyden önce insan olarak kınadıklarını aktardı.

    Maşalyan, şunları kaydetti:
    "Bu tarz hakaretlerde bulunanları, insani değerler çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz. Ayrıca toplumsal hassasiyetleri, dinleri, düşünce sistemlerini küçük düşürme gayretlerinin uluslararası hukuk önünde sorgulanmasının ve bu tarz hareketlerin 'geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğü' çerçevesinde değerlendirilmemesi gereğini önemle vurguluyoruz. Bu tür provokasyonların dinler arası barışı kundaklama tehlikesinin de tüm dindarlar ve dini önderler tarafından saptanarak, yangın henüz küçükken beraberce onu söndürme çabasının önemini takdir ediyor ve bu amaca hizmet eden barışçıl protestoların yanında olduğumuzu belirtiyoruz."

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    Haberler Güncel İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan tepki
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