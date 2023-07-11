İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan tepki

"İNSANİ DEĞERLER ÇERÇEVESİNDE DAVRANILMALI"

Maşalyan, en hafif tabirle "ahlaksızlık" olarak nitelendirilecek bu tarz kışkırtıcı eylemleri her şeyden önce insan olarak kınadıklarını aktardı.

Maşalyan, şunları kaydetti:

"Bu tarz hakaretlerde bulunanları, insani değerler çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz. Ayrıca toplumsal hassasiyetleri, dinleri, düşünce sistemlerini küçük düşürme gayretlerinin uluslararası hukuk önünde sorgulanmasının ve bu tarz hareketlerin 'geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğü' çerçevesinde değerlendirilmemesi gereğini önemle vurguluyoruz. Bu tür provokasyonların dinler arası barışı kundaklama tehlikesinin de tüm dindarlar ve dini önderler tarafından saptanarak, yangın henüz küçükken beraberce onu söndürme çabasının önemini takdir ediyor ve bu amaca hizmet eden barışçıl protestoların yanında olduğumuzu belirtiyoruz."