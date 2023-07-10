Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

PENTAGON DUYURDU

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Güler'in ortak ikili ve çok taraflı savunma hedeflerini görüştüğü belirtildi.

İki bakanın, ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan askeri işbirliği geçmişine övgüde bulundukları ve devam eden yakın işbirliğinden memnuniyet duydukları kaydedildi.