Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.
PENTAGON DUYURDU
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Güler'in ortak ikili ve çok taraflı savunma hedeflerini görüştüğü belirtildi.
İki bakanın, ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan askeri işbirliği geçmişine övgüde bulundukları ve devam eden yakın işbirliğinden memnuniyet duydukları kaydedildi.
Görüşmede ayrıca Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki olumlu görüşmelerin yanı sıra ABD Savunma Bakanlığının Türkiye'nin askeri modernizasyonuna verdiği desteğin ele alındığı ifade edildi.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ İLE F-16 TEDARİKİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin'in telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Temmuz 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 tedarik/modernizasyonu üzerinde duruldu" denildi.