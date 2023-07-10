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    • 10.07.2023 20:10
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    Litvanya'da üçlü zirve: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüştü

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında görüştü. Başkan Erdoğan, 3'lü zirvenin ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Başkan Erdoğan'ın iki görüşmesi de basına kapalı gerçekleştirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Litvanya’da üçlü zirve

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başladı.

    3'LÜ ZİRVE BAŞLADI | VİDEO İZLE

    3'LÜ ZİRVE
    Başkan Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la üçlü görüşme gerçekleştirdi.


    BAŞKAN ERDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MİCHEL İLE GÖRÜŞTÜ


    3'lü zirvenin ardından Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN, AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL İLE GÖRÜŞTÜ I VİDEO İZLE

        İKİ GÖRÜŞME DE BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


        Başkan Erdoğan'ın iki görüşmesi de basına kapalı gerçekleştirildi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'nda, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı.

        Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

            Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

            Zirvede, terörizm başta olmak üzere, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

            Başkan Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.



                TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ÖNÜNÜ AÇIN
                Başkan Erdoğan, Litvanya'ya hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum ama aynı zamanda Vilnius'ta da sesleneceğim; önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullanmıştı.

                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır Avrupa Birliği (AB) kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum, önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." ifadelerini kullandı.

                Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın başlayacak "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere Vilnius'a geldiklerini belirtti.

                Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunup, önemli kararlara imza atacaklarını kaydeden Erdoğan, Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesinin kararlaştırıldığını, bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

                Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen, her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettiklerinin altını çizen Erdoğan, Vilnius'ta, NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirileceğini aktardı.

                Erdoğan, Zirve'de, Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere, bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrısını tekrarlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

                "İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz. Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz, NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır Avrupa Birliği kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum, önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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                Haberler Güncel Litvanya'da üçlü zirve: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüştü
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