4 başlıkta diplomasi zaferi! Başkan Erdoğan'ın AB restinin perde arkası ortaya çıktı: Vize serbestisi masada!

Açıklamada şöyle denildi:

"İsveç, Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek verecektir. Bu temel üzerinde ve Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılık ve savunma gereklilikleri bağlamında, Türkiye, İsveç'in Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edecek ve onaylanması sağlamak için Meclis ile yakın işbirliği içinde olacaktır."

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın AB'ye üyelik sürecinin canlandırılacağı sözlerinin perde arkası ortaya çıktı. Ankara'da bu konuda bir süredir hazırlıklar yapıldığı bildirildi. AB Reform Grubunun tekrar çalışmalarına başlaması ve vize serbestisine ilişkin koşullarının yerine getirilmesi gündeme alındı.