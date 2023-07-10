Avrupalı liderler, Türkiye-İsveç-NATO toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladı





AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin kararını tarihi bir adım olarak niteleyerek, "Bu karar, İsveç halkı ve ortak güvenlik ve savunma politikamız için iyi bir haber. Güçlü bir NATO, Avrupa'yı daha da güvenli yapar." değerlendirmesinde bulundu.