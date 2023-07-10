Avrupalı liderler, Türkiye-İsveç-NATO toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinin ardından Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk etme kararını Avrupa genelinde liderler ve bakanlar tebrik mesajlarıyla karşıladı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vilnius'tan güzel haber." ifadesini kullanırken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Vilnius'ta tarihi bir adım. Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamayı taahhüt ettiği adımını memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yaptığı açıklamada, "Bu, NATO için hepimizi daha güvenli kılacak tarihi bir adım. İsveç, sizi ittifakta görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.