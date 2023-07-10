Başkan Erdoğan'dan Vilnius zirvesi öncesi Batı'ya AB resti: Üyeliğin önünü açın İsveç'in önünü açalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
VILNIUS'TA 3'LÜ ZİRVE BU AKŞAM
Stoltenberg ve İsveç Başbakanı ile akşam görüşeceğim.
İsveç'in üyeliği konusunda üçlü zirve yapacağız. İsveç konusunda süreç devam ediyor. Kimse bizden taviz ve anlayış beklemesin. Türkiye olarak terör örgütleriyle ve uzantılarıyla ayrım gözetilmeden mücadele edilmesi gerektiğini söylemekten neredeyse dilimizde tüy bitti.
"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇIN"
Avrupa Birliği kapısını açın İsveç'in önünü açalım. AB kapısında bekletilen bir Türkiye var.
NATO ZİRVESİ
NATO Zirvesi 11-12 Temmuz'da Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta düzenlenecek.
Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak henüz onaylanmayan İsveç ile Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de zirve için Vilnius'a gideceği açıklandı.
Sovyetler Birliği'nden 1990'da ayrılan ilk cumhuriyet olan ve 2004'te İttifak'a katılan Litvanya'da konuşulacak konuların başında Rusya ile arasındaki savaş devam eden Ukrayna geliyor.
UKRAYNA-NATO KONSEYİ
Ukrayna başlığında, bu ülkeye gelecek birkaç yılı kapsayacak ve elindeki Sovyet dönemi malzemeleri NATO standartlarına getirecek şekilde askeri desteğin artırılması, Ukrayna ile siyasi ilişkilerin yukarı taşınarak NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulması ve bunun ilk toplantısını yapması, ayrıca Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri bulunuyor.