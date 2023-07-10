Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde! Rus basının dikkat çeken analiz: Tek umut olmaya devam ediyor

Verşinin açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

"Paketteki bir maddeyi uygulayıp diğeriyle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bu çok önemli. Bu anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili sorunlar hala çözülmedi. 120 günlük süreç 18 Kasım'da sona eriyor. Verilmesi gereken kararlarda tüm şartları dikkate alıyoruz"

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