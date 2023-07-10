Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde! Rus basının dikkat çeken analiz: Tek umut olmaya devam ediyor

Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ile dikkat çeken Türkiye milyonlarca kişiyi etkileyecek tahıl girişimi için yeniden devrede. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna lideri ile görüşen Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor. Tahıl anlaşmasının uzaması için kritik öneme sahip görüşme ile ilgili Rus basınından dikkat çeken bir yorum geldi.
ZELENSKİY İSTANBUL'DA
Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.
Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından savaşta roller değişirken dünya tahıl girişiminin akıbetini merak içerisinde bekliyor.
Milyonlarca insanı ilgilendiren anlaşma günler içinde sonra erecek. Anlaşmanın uzaması için bir kez daha devreye giren Başkan Erdoğan Ukrayna lideri Zelenski'yi İstanbul'da ağırladı.
"TEK UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR"
Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor.
Tahıl anlaşmasının uzaması için kritik öneme sahip görüşme ile ilgili Rus basınından dikkat çeken bir yorum geldi.