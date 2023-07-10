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    • 10.07.2023 12:04
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    • 10.07.2023 12:04
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    Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde! Rus basının dikkat çeken analiz: Tek umut olmaya devam ediyor

    Türkiye savaşın başladığı günden itibaren Rusya-Ukrayna arasında üstlendiği arabulucu rolüyle, uluslararası tahıl krizini çözümünün merkezi olmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de önümüzdeki ay Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Günler içerisinde sona erecek tahıl anlaşmasının uzaması için gözler yeniden Başkan Erdoğan'da. Rus basın kuruluşu Ria Novosti'de yer alan haberde, görüşmeye atıfla, "Bugün, tek umut olmaya devam ediyor" ifadeleri kullandı.

    takvim.com.tr
    Erdoğan-Putin görüşmesi tek umut

    Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ile dikkat çeken Türkiye milyonlarca kişiyi etkileyecek tahıl girişimi için yeniden devrede. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna lideri ile görüşen Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor. Tahıl anlaşmasının uzaması için kritik öneme sahip görüşme ile ilgili Rus basınından dikkat çeken bir yorum geldi.

    ZELENSKİY İSTANBUL'DA
    Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

    Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından savaşta roller değişirken dünya tahıl girişiminin akıbetini merak içerisinde bekliyor.

    Milyonlarca insanı ilgilendiren anlaşma günler içinde sonra erecek. Anlaşmanın uzaması için bir kez daha devreye giren Başkan Erdoğan Ukrayna lideri Zelenski'yi İstanbul'da ağırladı.

    "TEK UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR"
    Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

    Tahıl anlaşmasının uzaması için kritik öneme sahip görüşme ile ilgili Rus basınından dikkat çeken bir yorum geldi.

        Rusya devlet Haber ajansı RIA'ya göre, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeler, önümüzdeki hafta sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılması için tek umut olmaya devam ediyor.

        Haberde iki liderin görüşmesi için "Bugün, tek umut olmaya devam ediyor" denildi.

        "DURUMU MÜZAKERELER DEĞİŞTİREBİLİR"
        Müzakerelere aşina isimsiz bir kaynağa atıfta bulunan RIA, anlaşmanın uzatılması konusunda 'iyimserlik olmadığını' bildirdi.

        Söz konusu kaynak, "Uygulamamız, durumu değiştirebilecek olanın iki lider arasındaki müzakereler olduğunu gösteriyor, mevcut zor dönem bir istisna değil" dedi.

        TAHIL KRİZİ NASIL ÖNLENDİ?
        Temmuz 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından arabuluculuk edilen Karadeniz anlaşması, Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından güvenli bir şekilde ihraç edilmesini sağlayarak küresel bir gıda krizini önlemeyi amaçlıyordu.

            Erdoğan'ın lider diplomasisi yürüterek uzamasına katkı sağladığı Tahıl Girişimi'nin süresi 17 Temmuz'da dolacak.

            "SORUNLAR HALA ÇÖZÜLEMEDİ"
            Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile yaptıkları görüşmede tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik sorunların hala çözülemediğini söylemişti.

            Verşinin, tahıl anlaşmasında Rus tahılının da güvenli koridordan Dünya pazarına sunulmasına yönelik maddelerin bulunduğunu ancak şuana kadar sadece bu koridordan Ukrayna tahılının sevk edildiğini belirtti.

            Verşinin açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;
            "Paketteki bir maddeyi uygulayıp diğeriyle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bu çok önemli. Bu anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili sorunlar hala çözülmedi. 120 günlük süreç 18 Kasım'da sona eriyor. Verilmesi gereken kararlarda tüm şartları dikkate alıyoruz"

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            Haberler Güncel Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde! Rus basının dikkat çeken analiz: Tek umut olmaya devam ediyor
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