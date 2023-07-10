Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu: "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını öpeceğiz"

Erdoğan, hem içeride hem de dışarıda Türkiye düşmanlarına geçit vermedi. PKK'ya FETÖ'ye kucak açan İsveç'in NATO üyeliği için rest çekti! Bu tutumu dünyayı dize getirdi.
İsviçreli gazeteci Darius Rochebin'e konuşan Fransız diplomatın sözleri ise dikkat çekiciydi: Erdoğan 20 yıldır iktidarda. NATO Zirvesi'nde onun ayağına gideceğiz...
VILNIUS'TA YÜZ YÜZE
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefonda konuştu. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı. Liderler, Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde yüz yüze görüşme ve Türkiye- ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı.
Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirterek Biden'a Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti.