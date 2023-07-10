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    Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu: "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını öpeceğiz"

    Başkan Erdoğan, teröristlere ve islam düşmanlarına kucak açan İsveç'e sert çıktı. NATO üyeliği için kapıları kapattı. Fransız diplomat da bu ilkeli duruşuna şu yorumu yaptı: Hepimiz ayağını öpeceğiz.

    Hepimiz Erdoğan’ın ayağını öpeceğiz

    Erdoğan, hem içeride hem de dışarıda Türkiye düşmanlarına geçit vermedi. PKK'ya FETÖ'ye kucak açan İsveç'in NATO üyeliği için rest çekti! Bu tutumu dünyayı dize getirdi.



    İsviçreli gazeteci Darius Rochebin'e konuşan Fransız diplomatın sözleri ise dikkat çekiciydi: Erdoğan 20 yıldır iktidarda. NATO Zirvesi'nde onun ayağına gideceğiz...

    VILNIUS'TA YÜZ YÜZE
    Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefonda konuştu. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı. Liderler, Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde yüz yüze görüşme ve Türkiye- ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı.

    Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirterek Biden'a Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti.

        Türkiye'nin AB'ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu belirten Başkan Erdoğan, AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti.



        KIZILAY'A SAHİP ÇIKALIM
        Başkan Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'na video mesajla katıldı. Önemli bir çağrı yaptı:
        Türk Kızılayı ülkemizin iftihar vesilesi olarak 155 yıldır dünyanın dört bir tarafında insani yardım çalışmaları yürütüyor. Devlet-millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali Kızılay'ın simgesi kırmızı hilal dara düşen tüm mazlumlara umut aşılıyor.



        Kuruluşumuz, başarılı faaliyetleriyle bir buçuk asrı aşan köklü birikimi, tecrübesi, yetişmiş personeliyle çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılay'ımız ilk andan itibaren bölgede yerini aldı. Fedakarlık timsali personelimiz bir cana daha ulaşmak için olağanüstü çaba harcadı. Kızılay'a sahip çıkmak 85 milyon olarak hepimizin görevidir. Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum.

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        Haberler Güncel Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu: "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını öpeceğiz"
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