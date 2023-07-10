Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu: "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını öpeceğiz"





Kuruluşumuz, başarılı faaliyetleriyle bir buçuk asrı aşan köklü birikimi, tecrübesi, yetişmiş personeliyle çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılay'ımız ilk andan itibaren bölgede yerini aldı. Fedakarlık timsali personelimiz bir cana daha ulaşmak için olağanüstü çaba harcadı. Kızılay'a sahip çıkmak 85 milyon olarak hepimizin görevidir. Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum.

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