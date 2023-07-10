Başkan Erdoğan'dan tarihi rest: Dünya basını manşetlerine taşıdı! "Üyeliğimizin önünü açın İsveç'in önünü açalım"

"AB KAPISINI AÇIN, İSVEÇ NATO'YA GİRSİN"

Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili tarihi restte bulunarak "50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim." açıklamasında bulundu. Bu açıklama dünya basınında büyük yankı uyandırdı.