Başkan Erdoğan'dan tarihi rest: Dünya basını manşetlerine taşıdı! "Üyeliğimizin önünü açın İsveç'in önünü açalım"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vilnus'ta düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesinde son derece önemli açıklamalarda bulundu. Batı'ya rest çeken Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği meselesini işaret ederek, "AB üyeliğimizin önünü açın İsveç'in önünü açalım" dedi. Başkan Erdoğan Türkiye'nin taviz vermeyeceğinin altını çizdi. Açıklama dünya basınında büyük yankı uyandırdı. BBC'den CNN International'a, Le Monde'dan Politico'ya kadar tüm dünya basını Başkan Erdoğan'ın restini manşetlerine taşıdı.
10.07.2023 19:02 - Son Güncelleme: 10.07.2023 19:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etti. Erdoğan, Litvanya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.
"AB KAPISINI AÇIN, İSVEÇ NATO'YA GİRSİN"
Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili tarihi restte bulunarak "50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim." açıklamasında bulundu. Bu açıklama dünya basınında büyük yankı uyandırdı.