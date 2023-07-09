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Muharrem İnce'den FETÖ-CHP kaset kumpasına sert tepki: "Acele etmeyin daha bunun terör ayağı var"

Muharrem İnce'den FETÖ-CHP kaset kumpasına sert tepki: "Acele etmeyin daha bunun terör ayağı var"
09.07.2023 16:05 - Son Güncelleme: 09.07.2023 16:05

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Son dakika haberi! CHP ve FETÖ kumpası sonrası cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul İl Örgütü ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Kaset kumpasına sert tepki gösteren İnce, "Milyon dolarlık dekontlar, FETÖ'cüler bunları yaydı. OImayan kasete benim kafamı eklediler. Montaj. Dekontlar 5 milyon dolar, 10 milyon dolar havalarda uçuştu ve bunları Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri paylaştı, yaydılar. Şimdi 5 tanesi tutuklu, daha turpun büyüğü heybede. Acele etmeyin daha bunun terör ayağı var. İnsanların şerefiyle oynamak nasılmış herkes öğrenecek." ifadelerini kullandı. "2010'dan 2023'e gelene kadar tüzüğü öyle bir hale getirdi ki tam bir tek adam diktatorya kurdu." diyen İnce, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Yerel seçimlere gireceklerini söyleyen İnce, "Yok öyle yağma, biz de seçime gireceğiz." şeklinde konuştu.

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