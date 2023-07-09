Türk Kızılay Derneği'nin Genel Başkanlığı'na Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği'nde Eğitim Görevlisi olarak görev almaktadır. Bunların yanı sıra; TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği de bulunmaktadır.

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