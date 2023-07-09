Türk Kızılay Derneği'nin Genel Başkanlığı'na Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi

Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi.
155 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK
Ankara Etimesgut Yerleşkesi'nde bugün gerçekleşen Genel Kurul'da tek aday olarak başkanlık seçimine giren Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 155 yıllık Türk Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan oldu.
İLK KADIN GENEL BAŞKAN
800 kadar delegenin oy kullandığı seçimde Yılmaz, 155 yıllık Kızılay tarihinin ilk kadın genel başkanı olarak seçildi. 2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunan ve Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, eski Genel Başkan Kerem Kınık'ın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vekâlet ediyordu.