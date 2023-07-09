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    • 09.07.2023 17:06
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    Türk Kızılay Derneği'nin Genel Başkanlığı'na Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi

    Son dakika haberi! Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi. Yılmaz, 155 yıllık Kızılay'ın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türk Kızılay Genel Başkanı belli oldu

    Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi.



    155 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK
    Ankara Etimesgut Yerleşkesi'nde bugün gerçekleşen Genel Kurul'da tek aday olarak başkanlık seçimine giren Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 155 yıllık Türk Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan oldu.

    İLK KADIN GENEL BAŞKAN
    800 kadar delegenin oy kullandığı seçimde Yılmaz, 155 yıllık Kızılay tarihinin ilk kadın genel başkanı olarak seçildi. 2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunan ve Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, eski Genel Başkan Kerem Kınık'ın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vekâlet ediyordu.

        FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?
        Fatma Yılmaz, Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevi ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini icra etmiştir.

        Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği'nde Eğitim Görevlisi olarak görev almaktadır. Bunların yanı sıra; TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği de bulunmaktadır.

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        Kızılay siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı
        Haberler Güncel Türk Kızılay Derneği'nin Genel Başkanlığı'na Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi
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