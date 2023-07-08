CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kiraladığı Aziz Vukolos Kilisesi'nde parti düzenlendi: "Mabedimizde içki içilmiş, dans edilmiş"

"BİR DAHA BÖYLE BİR DUYARSIZLIĞA MARUZ KALMAMAYI DİLİYORUZ"

İzmir Rum Ortodoks Toplumu'nun açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunularak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için sizlerden ve yöneticilerimizden yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"DİN MENSUPLARININ UĞRADIĞI ÇEŞİTLİ TACİZLERDEN HİÇ FARKLI DEĞİL"

İzmir Rum Ortodoks Toplumu'ndan yapılan açıklamanın tamamı ise şu ifadelere yer verildi:

Müslüman dostlarımız, Yahudi dostlarımız, Levanten dostlarımız, İzmirliler, Yerel ve Merkezi yöneticilerimiz MERHABA, İlle de Türkçenin hiçbir dilde benzeri olmayan duygular, tınılar, renkler, kokular, ezgiler taşıyan sözcüğü MERHABA ile başlamak istedik.

Önce MERHABA'da buluşup sonra da çok derin, çok tarifsiz kederimizi, incinmişliğimizi, hüznümüzü sizinle paylaşmak. Çünkü bizim birbirimizden başka kimsemiz yok.

Öğrendik birbirimizi saymayı. Çoğu kez zor oldu ama bu şehrin evlatları olarak yılmadan hep en baştan denedik birlikte yaşamayı. Hanuka mumlarında, Noel ağacının altında, Paskalya yumurtasında, Kadir gecelerinde bu yurdun insanları için barış, huzur diledik. Her birimiz kendi inancımızın söylediği yoldan Tanrı'ya seslendik: bizi koru, rahmetini esirgeme üzerimizden.