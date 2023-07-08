CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kiraladığı Aziz Vukolos Kilisesi'nde parti düzenlendi: "Mabedimizde içki içilmiş, dans edilmiş"

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kültür Merkezi' adı altında çeşitli etkinlikler düzenlenen Aziz Vukolos Kilisesi'nde yaşanan müzikli eğlence partisi, İzmir Ortodoks toplumunu incitti.
MABEDİMİZDE İÇKİ İÇİLMİŞ, DANS EDİLMİŞ | VİDEO İZLE
ELEKTRONİK MÜZİKLİ ALKOLLÜ PARTİ
Kentin en eski kiliselerinden biri olan Aziz Vukolos Kilisesi'nde bir parti organizasyonu yapması tepki uyandırdı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan Tarihi Aziz Vukolos Kilisesi'nde düzenlenen partide alkol alınarak uygunsuz görüntüler kaydedildi.
Bunun üzerine İzmir Rum Ortodoks Toplumu, Konak Basmane'deki Aziz Vukolos Kilisesi'nde yaşanan uygunsuzlukları dile getirerek yazılı bir açıklama yaptı.
Başkan Yorgo Teodoridis'in imzasını taşıyan açıklamada, Gaia Project adlı bir şirket tarafından gerçekleştirilen parti organizasyonunda tarihi kilisede hiç yakışmayan bir şekilde içki içildi, dans edildi ve Hz. İsa figürünün parti mezesi yapıldığı belirtildi.
"BİR DAHA BÖYLE BİR DUYARSIZLIĞA MARUZ KALMAMAYI DİLİYORUZ"
İzmir Rum Ortodoks Toplumu'nun açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunularak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için sizlerden ve yöneticilerimizden yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
"DİN MENSUPLARININ UĞRADIĞI ÇEŞİTLİ TACİZLERDEN HİÇ FARKLI DEĞİL"
İzmir Rum Ortodoks Toplumu'ndan yapılan açıklamanın tamamı ise şu ifadelere yer verildi:
Müslüman dostlarımız, Yahudi dostlarımız, Levanten dostlarımız, İzmirliler, Yerel ve Merkezi yöneticilerimiz MERHABA, İlle de Türkçenin hiçbir dilde benzeri olmayan duygular, tınılar, renkler, kokular, ezgiler taşıyan sözcüğü MERHABA ile başlamak istedik.
Önce MERHABA'da buluşup sonra da çok derin, çok tarifsiz kederimizi, incinmişliğimizi, hüznümüzü sizinle paylaşmak. Çünkü bizim birbirimizden başka kimsemiz yok.
Öğrendik birbirimizi saymayı. Çoğu kez zor oldu ama bu şehrin evlatları olarak yılmadan hep en baştan denedik birlikte yaşamayı. Hanuka mumlarında, Noel ağacının altında, Paskalya yumurtasında, Kadir gecelerinde bu yurdun insanları için barış, huzur diledik. Her birimiz kendi inancımızın söylediği yoldan Tanrı'ya seslendik: bizi koru, rahmetini esirgeme üzerimizden.