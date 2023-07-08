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    • 08.07.2023 21:23
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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li ve Kanadalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü. Görüşmede, Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile de telefonda görüştü. Görüşmede NATO'nun genişlemesi ve ikili ilişkiler de ele alındı...

    AA
    Bakan Fidan’dan peş peşe kritik görüşmeler

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.



    Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.



    Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.



        BAKAN FİDAN KANADA DIŞİŞLERİ BAKANI MELANİE JOLY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile telefonda görüştü.



        Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Joly, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.



        Görüşmede NATO'nun genişlemesi ve ikili ilişkiler de ele alındı.

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