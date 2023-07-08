CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kiraladığı Aziz Vukolos Kilisesi'nde parti düzenlendi!

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kültür Merkezi' adı altında çeşitli etkinlikler düzenlenen Aziz Vukolos Kilisesi'nde büyük bir skandala imza atıldı. Kilisede 4 Haziran'da elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı bir parti gerçekleştirildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere bazı Rum Ortodoks cemaati üyeleri ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi. Gelen tepkiler sonrası CHP'li Belediye akılalmaz bir açıklamaya imza atarak özür dilemedi.