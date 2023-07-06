Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 794 terörist etkisiz hale getirildi

"HUDUT NAMUSTUR"

Zeki Aktürk, Mehmetçiğin "Hudut namustur" anlayışıyla zorlu iklim ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat büyük fedakarlık ve kahramanlıkla sınır güvenliğine yönelik mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçün engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması için, çalışmaların ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli sürdüğünü söyledi.

Sınırların hem personel sayısı hem teknoloji bakımından en yoğun ve kapsamlı tedbirlerle korunduğunu vurgulayan Aktürk, şöyle konuştu:

"Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 1'i FETÖ mensubu olmak üzere 3'ü teröristtir. 2 bin 561 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak'tan itibaren ise hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 736 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 174'ü FETÖ mensubu olmak üzere 268'i teröristtir. 118 bin 425 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda 341 kilogramı son bir haftada olmak üzere 2 bin 362 kilogram uyuşturucu, 690 muhtelif uyuşturucu hap ve 23 muhtelif silah ele geçirilmiştir. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir."

"YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE ..."

Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli yürütüldüğünü belirten Zeki Aktürk, "Bu faaliyetlerimiz sonucunda 470 binden fazlası İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir" dedi.

Terör örgütlerinin, başta Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve askeri birliklere saldırı arayışlarının devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, şöyle devam etti:

"1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 67 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 587 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Kahraman ordumuz terör örgütlerine karşı ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapmaya hazır ve buna muktedirdir. Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

Zeki Aktürk, PKK ile YPG arasında fark olmadığını belirterek, "Bu gerçek herkes tarafından anlaşılmalıdır. DEAŞ'la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Suriye ile bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Bakanlığın, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından farklı formatta ve düzeylerde başlatılan görüşmelerin devam ettiğini aktaran Aktürk, bölgede kalıcı barışın sağlanması amacı doğrultusunda diyalog, temas ve koordinasyon çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.