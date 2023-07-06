Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iftirası cezasız kalmadı! Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise, "Yargıtay kararı doğrudur. Yargıtay kararına uyulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme bir önceki verdiği kararda direndi. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 20 bin lira ve Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Ayrıca mahkeme haksız fiil tarihi olan 19 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazminatın davalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacılara verilmesine karar verdi.