Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iftirası cezasız kalmadı! Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha tazminata mahkum edildi.
MAN ADASI İFTİRASIYLA BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI
Yalan ve iftiraya sarılarak siyaset yapmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017'de gerçekleştirdiği grup toplantısında 'Man Adası' iftirasıyla Başkan Erdoğan'ı ve yakınlarını hedef aldı.
MAHKEME TAZMİNATA HÜKMETTİ
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 20 bin lira ve Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik katıldı.
Hakim, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bozma ilamı hakkında söz verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Biz direnme kararı verilmesini talep ediyoruz. Yazılı beyanlarımızı tekrar ediyoruz" dedi.