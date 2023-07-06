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    • 06.07.2023 16:00
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iftirası cezasız kalmadı! Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

    Yalan ve iftiraya dayalı siyaset benimseyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iftirası daha tescillendi. 2017'de grup toplantısında yer verdiği 'Man Adası' iddialarına karşın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkum etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 20 bin lira ve Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira tazminat ödeyecek.

    takvim.com.tr
    ’Man Adası’ iftirası cezasız kalmadı!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha tazminata mahkum edildi.

    MAN ADASI İFTİRASIYLA BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI
    Yalan ve iftiraya sarılarak siyaset yapmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017'de gerçekleştirdiği grup toplantısında 'Man Adası' iftirasıyla Başkan Erdoğan'ı ve yakınlarını hedef aldı.

    MAHKEME TAZMİNATA HÜKMETTİ
    Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 20 bin lira ve Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

    Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik katıldı.

    Hakim, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bozma ilamı hakkında söz verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Biz direnme kararı verilmesini talep ediyoruz. Yazılı beyanlarımızı tekrar ediyoruz" dedi.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise, "Yargıtay kararı doğrudur. Yargıtay kararına uyulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kararını açıklayan mahkeme bir önceki verdiği kararda direndi. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 20 bin lira ve Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Ayrıca mahkeme haksız fiil tarihi olan 19 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazminatın davalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacılara verilmesine karar verdi.

        DAVANIN GEÇMİŞİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı tarafından, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına 250 bin lira, Ziya İlgen ve Mustafa Erdoğan adına da 125'er bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edildi.

        Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 190 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar vermişti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 26 Ocak 2022 tarihinde kararı usulden bozarak dosyanın yerel mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

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