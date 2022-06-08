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    • 08.06.2022 14:44
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    • 08.06.2022 14:54
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    SADAT’tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına tazminat davası

    Algı siyasetini benimseyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ın (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) önüne giderek asılsız iddialarda bulunup Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı. SADAT, son olarak grup toplantısında kendilerini hedef alan Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

    SADAT’tan Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına tazminat davası

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay SADAT'ın Beylikdüzü'ndeki merkezine gidip "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş" demişti.

    Kılıçdaroğlu SADAT ile ilgili iddialarına devam ederek geçtiğimiz grup toplantısında "Geçen hafta Konya'daydık, çiftçi arkadaşlarımızla beraber olduk, gençlerle, kadınlarla beraber olduk, dertlerini dinledik. Şanlıurfa'da, Van'da verdiğim sözümü hatırlattılar. 'Konya'da da elektriği çiftçilere ücretsiz verecek misiniz?' dediler. Hiç merak etmeyin. Her yerde çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Ve onlara bunun nasıl yapılacağını anlattım. Güneş enerjisi panelleri kuracaksınız. Kooperatif kuracaksınız. Bunun sözünü verdim. Bir de Ankara'dan CHP grubundan bütün çiftçilere söz veriyorum. SADAT'ı sordular. Onlara da söz verdim. Biz hayatta olduğumuz sürece, son CHP'li ayakta olduğu sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, asla korkmayın. Çünkü biz kuvayi milliyeciyiz. Onlara da söyledim. Devletin en mahrem bilgilerinin tartışıldığı ortamda SADAT kurucusu, MİT müsteşarının yanında oturuyor. Bunları söyleyen adamın o masada ne işi var. 'Benim onunla işim yok tanımıyorum' demişti. Masada fotoğrafını yayımladım. Onu o toplantılara davet eden adamdan bu ülkeye bir fayda gelmez. O kişileri o masaya oturtup devletin sırlarını paylaşan adamdan zarar dışında fayda gelmez. Bunların tamamını bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

    SADAT'TAN TAZMİNAT DAVASI
    İftira kampanyasına karşı çıkan SADAT, Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açtığını duyurdu.

    SADAT'tan yapılan yazılı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu şirketimize yönelik haksız ithamlarına, saldırılarına yaptığı her basın açıklamasında, grup toplantılarında, mitinglerde artırarak devam etmiştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere SADAT, savunma danışmanlığı alanında çalışmalarını sürdüren bir sermaye şirketi olup TÜRK SİYASETİNİN BİR AKTÖRÜ DEĞİLDİR. Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacı şirketimizi politik emellerine alet etmek, şirketimiz üzerinden siyasi kazanım elde etmektir" denildi.

    Öte yandan açıklamada "Şirketimizin itibarına karşı gerçeğe aykırı, düşmanca ve provokatif dille yapılan tüm açıklamalar neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 1 milyon TL değerinde manevi tazminat davası açmış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

        KABADAYILIK VAKALARI
        Twitter üzerinden paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu başlayan ucuz et satışına görmezden gelerek "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış." iddiasında bulunmuştu.

        TARIM BAKANI KİRİŞCİ'DEN YANIT
        Tarı ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt verdi.

        "ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ"
        Kirişci Kılıçdaroğlu'nun bu baskınları alışkanlık haline getirdiğini belirterek şunları söyledi:

        "Bu ülkede bir sefer aç ve açıkta kimse yok. Yani bu ülkenin çocukları da dahil 7'den 77'ye herkesi doyuran doyuran tarım sektörü var. Güçlü bir gıda sektörümüz var. Bu milletimiz bu memleketimiz hiçbir zaman bu bana da şu 20 yıllık iktidarımız döneminde bir kıtlıkla bir yoklukla tanışmadı, hiç karşılaşmadı. Biraz önce arz ettim 65 milyon olan nüfusumuz 85 milyona çıktı, 5 milyonda mülteci 90 milyon, 50 milyonun üzerinde de turist… Şimdi burada kalkıpta çocukların aç yatağa girdiğini işte bu açlıklarıyla ilgili bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmaları bu toplumun ben takdirlerine bırakıyorum.

        Bu alışkanlık haline geldi. Bunun geçmiş örnekleri de olunca onlara bir eklenti yapılmaya çalışılıyor. Yani gıda konusu böyle siyasete malzeme edilebilecek bir konu asla değil. Zaten bu tarzda tarz değil. Burada niyetin ben bu olmadığını yani o iddia ettikleri zaten öyle bir şeyin olmadığını da ifade ediyorum. Bu konuları bir demokratik ülkede iktidar kadar muhalefette çok önemlidir hani ana muhalefet diye bir şey yok ama bir muhalefetin genel başkanının böyle bir tweet atmasını hiç doğru bulmuyorum, şık bulmuyorum.

        "ÜRETİCİLERİMİZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"
        Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok. Herkesin karnı çok şükür tok ve bu ülkenin üreticileride bu bahsettiğimiz nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor"

        Öte yandan Kirişci ucuz et satışının başladığını da duyurdu.

        KILIÇAROĞLU TÜİK VE MERKEZ BANKASI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA GİTMİŞTİ
        Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığının da kapısına dayanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşmüş Kavcıoğlu da "Bizi siyasete alet etmeyin" mesajı vermişti.

        TÜİK ve MEB'e giremeyen Kemal Kılıçdaroğlu kapı önünde beklemiş ve algı operasyonunu orada sürdürmüştü. Kılıçdaroğlu MEB kapısının kilitlendiğini iddia etmiş kilidin Kılıçdaroğlu'nun koruması tarafından talep edildiği ortaya çıkmışıtı.
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        SADAT’tan Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına tazminat davası
        Haberler Güncel SADAT’tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına tazminat davası
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