SADAT’tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay SADAT'ın Beylikdüzü'ndeki merkezine gidip "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş" demişti.
Kılıçdaroğlu SADAT ile ilgili iddialarına devam ederek geçtiğimiz grup toplantısında "Geçen hafta Konya'daydık, çiftçi arkadaşlarımızla beraber olduk, gençlerle, kadınlarla beraber olduk, dertlerini dinledik. Şanlıurfa'da, Van'da verdiğim sözümü hatırlattılar. 'Konya'da da elektriği çiftçilere ücretsiz verecek misiniz?' dediler. Hiç merak etmeyin. Her yerde çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Ve onlara bunun nasıl yapılacağını anlattım. Güneş enerjisi panelleri kuracaksınız. Kooperatif kuracaksınız. Bunun sözünü verdim. Bir de Ankara'dan CHP grubundan bütün çiftçilere söz veriyorum. SADAT'ı sordular. Onlara da söz verdim. Biz hayatta olduğumuz sürece, son CHP'li ayakta olduğu sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, asla korkmayın. Çünkü biz kuvayi milliyeciyiz. Onlara da söyledim. Devletin en mahrem bilgilerinin tartışıldığı ortamda SADAT kurucusu, MİT müsteşarının yanında oturuyor. Bunları söyleyen adamın o masada ne işi var. 'Benim onunla işim yok tanımıyorum' demişti. Masada fotoğrafını yayımladım. Onu o toplantılara davet eden adamdan bu ülkeye bir fayda gelmez. O kişileri o masaya oturtup devletin sırlarını paylaşan adamdan zarar dışında fayda gelmez. Bunların tamamını bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
SADAT'TAN TAZMİNAT DAVASI
İftira kampanyasına karşı çıkan SADAT, Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açtığını duyurdu.
SADAT'tan yapılan yazılı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu şirketimize yönelik haksız ithamlarına, saldırılarına yaptığı her basın açıklamasında, grup toplantılarında, mitinglerde artırarak devam etmiştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere SADAT, savunma danışmanlığı alanında çalışmalarını sürdüren bir sermaye şirketi olup TÜRK SİYASETİNİN BİR AKTÖRÜ DEĞİLDİR. Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacı şirketimizi politik emellerine alet etmek, şirketimiz üzerinden siyasi kazanım elde etmektir" denildi.
Öte yandan açıklamada "Şirketimizin itibarına karşı gerçeğe aykırı, düşmanca ve provokatif dille yapılan tüm açıklamalar neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 1 milyon TL değerinde manevi tazminat davası açmış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.