Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un Sezgin Tanrıkulu'na saydırdığı tweet ortaya çıktı! Geri adım attı dalga konusu oldu

DALGA KONUSU OLDU

Ulukuş yaptığı paylaşımın ardından tepki çekeren dalga konusu da oldu. CHP yandaşlığıyla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, "Bu şey değil mi yahu? Sezgin Tanrıkulu'na "şerefsiz" deyip R yapan arkadaş? Ben "terör sevdalısı, insan müsveddesi" dedim. İfadeye çağırdılar. Aynısını tekrarladım ifademde. Bendeki cesaretin 10'da 1'i bunda olsa o konuma gelemezdi zaten. Müren balığı gibi omurgasız olacaksın" ifadelerini kullandı.