Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un Sezgin Tanrıkulu'na saydırdığı tweet ortaya çıktı! Geri adım attı dalga konusu oldu

Seçimlerden hezimetle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için yaptığı hamlelerle tepki çekmeye devam ediyor.
ESKİ ZAFER PARTİLİ GÖKŞEN ANIL ULUKUŞ'U DANIŞMAN OLARAK ATADI
Seçimden önce HDPKK ile yol yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi'nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı.
Gökşen Anıl Ulukuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
BOMBA TWEETİ ORTAYA ÇIKTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un bomba tweetleri ortaya çıktı. Ulukuş'un CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu "Şerefsiz, namussuz terör destekçisi" diyerek hedef aldığı görüldü.
IKBY bayrağı üzerinden bir paylaşım yapan Sezgin Tanrıkulu'na yanıt veren Ulukuş'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Dersim katliamı" faili olan, faşist (!), statükocu (!) partide ne işin var o zaman, defol bu partiden. Senin gibi şerefsiz, namussuz terör destekçilerini Başbuğ Atatürk'ün partisinde istemiyoruz. Bütün mücadelem senin bu partiden defolup gitmen içindir. Şerefsiz Sezgin Tanrıkulu."