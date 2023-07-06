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    • 06.07.2023 17:05
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    Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un Sezgin Tanrıkulu'na saydırdığı tweet ortaya çıktı! Geri adım attı dalga konusu oldu

    Seçimler öncesi HDPKK ile yol yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim' seslerini bastırmak için yeni ekip kurmaya çalışıyor! Kılıçdaroğlu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı. Gökşen Anıl Ulukuş'un CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu "Şerefsiz, namussuz terör destekçisi" diyerek hedef aldığı ortaya çıktı. Söz konusu paylaşımlarını kaldıran Gökşen Anıl Ulukuş dalga konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Yeni danışman R yaptı

    Seçimlerden hezimetle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için yaptığı hamlelerle tepki çekmeye devam ediyor.

    ESKİ ZAFER PARTİLİ GÖKŞEN ANIL ULUKUŞ'U DANIŞMAN OLARAK ATADI
    Seçimden önce HDPKK ile yol yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi'nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı.

    Gökşen Anıl Ulukuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

    BOMBA TWEETİ ORTAYA ÇIKTI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un bomba tweetleri ortaya çıktı. Ulukuş'un CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu "Şerefsiz, namussuz terör destekçisi" diyerek hedef aldığı görüldü.

    IKBY bayrağı üzerinden bir paylaşım yapan Sezgin Tanrıkulu'na yanıt veren Ulukuş'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

    "Dersim katliamı" faili olan, faşist (!), statükocu (!) partide ne işin var o zaman, defol bu partiden. Senin gibi şerefsiz, namussuz terör destekçilerini Başbuğ Atatürk'ün partisinde istemiyoruz. Bütün mücadelem senin bu partiden defolup gitmen içindir. Şerefsiz Sezgin Tanrıkulu."

        GERİ ADIM ATTI
        Gökşen Anıl Ulukuş, Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanmasının ardından söz konusu paylaşımını kaldırdı. Ulukuş, "Sezgin Tanrıkulu'na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim." ifadelerini kullandı.

        DALGA KONUSU OLDU
        Ulukuş yaptığı paylaşımın ardından tepki çekeren dalga konusu da oldu. CHP yandaşlığıyla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, "Bu şey değil mi yahu? Sezgin Tanrıkulu'na "şerefsiz" deyip R yapan arkadaş? Ben "terör sevdalısı, insan müsveddesi" dedim. İfadeye çağırdılar. Aynısını tekrarladım ifademde. Bendeki cesaretin 10'da 1'i bunda olsa o konuma gelemezdi zaten. Müren balığı gibi omurgasız olacaksın" ifadelerini kullandı.

        Jahrein Ulukuş'un geri adım atmasını da geri vites anlamına gelen "R" harfi ile ti'ye aldı.
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