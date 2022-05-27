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    • 27.05.2022 15:46
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    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisini asılsız iddialarla hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

    Kılıçdaroğlu’na 1 milyonluk dava!

    Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

    KILIÇDAROĞLU BAŞKAN ERDOĞAN'I VE AİLESİNİ HEDEF ALDI
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta CHP grup toplantısında FETÖ ağızlı iftira kampanyası yürüterek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldı.

    Mesnetsiz iddialarını aynı günün akşamında Twitter üzerinden yayınladığı video ile ürdüren Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, "Amerika'ya para kaçırıyorlar. Erdoğan Türkiye'den kaçacak" yalanını köpürterek TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı'na para kaçırıldığını iddia etti.

    Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AK Parti'den peş peşe tepkiler gelirken vakıflar yaptıkları açıklamalar ile Kılılçdaroğlu'nu yalanladı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası!
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