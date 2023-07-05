Şadi Yazıcı’dan Ekrem İmamoğlu’nun 'Tuzla' videosuna tepki: Bırakın bu film işlerini! İşinize bakın





"YAP-SATÇI MÜTEAHHİT"



Başkan Yazıcı, "Videoda sosyal konutlardan bahsetmişsiniz. Aydınlık Evler, Tuzla Meydan Evleri'ni eser olarak saymışsınız. Her iki proje de yap sat KİPTAŞ projesidir. Ne sosyal konutla ne kentsel dönüşümle uzaktan yakından alakaları yoktur. Üstelik ne ilginçtir ki? 12 büyükşehir belediye başkanı ile açılış yaptığınız teslim etmediğiniz 300 konutun arsasını da bir şahıstan satın alıp yaptınız. İzmit'e yaptığınız 143 konuta karşılık 149 konutluk bir projeyi de bu bağlamda saymışsınız. Kanuni ruhsat şartlarına uymadan yaptığınız bahsini hiç açmadan kapatıyorum. Bu projeleri sosyal konut olarak pazarlamak bir başarı olabilir. Ancak belediyecilik ve sosyal konut üretimi bir pazarlama faaliyeti değildir. KİPTAŞ döneminizde maalesef bir yap satçı müteahhide dönüşmüştür. Deprem ve kentsel dönüşüm konusunda dilinizden düşmeyen sözlerin binde biri kadar icraat yapmadınız. Tuzla'da ilaç niyetine bir tane daire dönüşümü gerçekleştirmediniz. Deprem ve güvenli konut konusunda vatandaşın yakınından bile geçmiyorsunuz. Deprem güvenli evler için döneminiz tam bir kayıp dönem yazık ettiniz koca yıllara, yazık ettiniz umutlara. Sosyal konut ve kentsel dönüşüm konusunda döneminizin not ortalaması maalesef koca bir sıfırdır" dedi.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde her yağışta oluşan sel baskınını çözdüğünüzü söylemişsiniz. Organize Sanayi Bölgeleri özel alanlardır. Sorunlarını kendi kaynaklarıyla kendilerinin çözmesi gerekir. İstanbul'un kaynaklarını böyle bir özel bölge için harcamayı da bir başarı elbisesi giydirmeye çalışıyorsunuz. Beyhude bir çaba. Bu konuda sizi değil ama Organize Sanayi Bölgesi yönetimini kendi kaynaklarıyla çözmeleri gereken problemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çözdürdükleri için tebrik ediyorum. Ve hatırlatırım: Atık su yönetimi Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundadır. Yağmur suyu hatları ise ilçe belediyesi tarafından yapılır. Tüm Tuzlalılara ve İstanbullulara soruyorum. Tuzla'da yaşam alanlarında hiç su baskını, sel duydunuz mu? Hayır. Neden? Çünkü; 200 km'ye yakın yağmur suyu hattını Tuzla Belediyesi olarak 2009'dan sonra tamamladık. Daha önce dere ıslahlarını İBB yapardı, Ekrem Bey'in döneminde bir taneye başlandı, O da 4,5 yılda maalesef tamamlanamadı" dedi.