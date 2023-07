Şadi Yazıcı’dan Ekrem İmamoğlu’nun 'Tuzla' videosuna tepki: Bırakın bu film işlerini! İşinize bakın

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ekrem İmamoğlu, 3 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı'ndan sonraki ilk gün "Come to İstanbul" çağrımıza nihayet cevap verdi. Yine iş yapmak yerine, nereden tutsan elinde kalacak bir video paylaşarak mesaiye başladı. 9 günlük bayram tatili boyunca üzerinde çalışmış olmalılar. 09.42'de video yayınlamışlar. Hayli saat sonra haberim oldu. Videonun kapak fotoğrafında ben varım. Kapak yazısında da, her zaman Tuzlalılar adına, İBB'den daha çok hizmet almak için söylediğim bir cümle bulunuyor. Sayın İmamoğlu kendi fotoğrafı yerine kapakta benim fotoğrafımı kullanmayı tercih etmiş. "Aramızda kalmasın" daha etkili olacağını düşünmüş olmalı. Şöyle demişim: "İstanbul'un en ucundayız, zaman zaman unutuluyoruz." Sözün devamında her zaman söylerim; İstanbul'un çok yükünü alıyoruz. Pozitif ayrımcılıkla diğer ilçelere göre çok hizmet almalıyız. Orasını duymamışlar" dedi.