Şadi Yazıcı’dan Ekrem İmamoğlu’nun 'Tuzla' videosuna tepki: Bırakın bu film işlerini! İşinize bakın

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sözlerine, Ekrem İmamoğlu'nun yayınladığı videoda alıntılanan "Tuzla'yı unutmayın" sözüyle başladı. Yapılanları anlattıktan sonra; "Böyle hatırlayacaksanız, lütfen unutun." ifadeleriyle devam etti.
Yazıcı sözlerini, "İstanbul'un kamu kaynağı kullanan en büyük kurumu, bu kurumun başındaki sayın başkanı, hizmet etmek için ne kadar sayılı gününüz kaldı, hesaplamıyorum. Ancak sizi hesapsız bir ısrarla Tuzla'ya hizmete, unuttuğunuzu hatırlamaya davet edeceğim. Çok sayın Muhayyel Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çok değerli herkesin bildiği sır olan CHP Genel Başkan Aday Adayı; alın size iki cümlelik manifesto: Bırakın bu film işlerini. İşinize bakın" diyerek tamamladı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ekrem İmamoğlu, 3 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı'ndan sonraki ilk gün "Come to İstanbul" çağrımıza nihayet cevap verdi. Yine iş yapmak yerine, nereden tutsan elinde kalacak bir video paylaşarak mesaiye başladı. 9 günlük bayram tatili boyunca üzerinde çalışmış olmalılar. 09.42'de video yayınlamışlar. Hayli saat sonra haberim oldu. Videonun kapak fotoğrafında ben varım. Kapak yazısında da, her zaman Tuzlalılar adına, İBB'den daha çok hizmet almak için söylediğim bir cümle bulunuyor. Sayın İmamoğlu kendi fotoğrafı yerine kapakta benim fotoğrafımı kullanmayı tercih etmiş. "Aramızda kalmasın" daha etkili olacağını düşünmüş olmalı. Şöyle demişim: "İstanbul'un en ucundayız, zaman zaman unutuluyoruz." Sözün devamında her zaman söylerim; İstanbul'un çok yükünü alıyoruz. Pozitif ayrımcılıkla diğer ilçelere göre çok hizmet almalıyız. Orasını duymamışlar" dedi.
YAPILAN ALGIYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Başkan Yazıcı, "Aslında, Tuzla'ya çok hizmet ettiklerini ima edip beni nankörlükle suçluyorlar. 'Tuzla'ya hizmet gelmedi' diyor Şadi Yazıcı. 'Bak biz Tuzla'ya hizmet getiriyoruz' demek istiyorlar. Hani 16 milyon için çok çalışıyorlar ya. Ah ki ne ah. Bize özel bir paylaşım olmuş ya da bizden başlamış. Ama üzgünüm, Tuzla diyerek başlıklar halinde paylaştıkları aslında yok desem yeridir. Tuzla'ya ilgileri, kurgu filmleri kadar. Keşke icraatlarını görseydik. Gelelim paylaştıkları filmin içeriğine: Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden bahsetmişler. Büyük kısmı tamamlanmış bir işin devede kulak kısmını tamamlamayı ve açılış seremonisini başarı olarak görmüşler. Oysa başkanın sözü, başlamış işi bitirmek değildi. Verdiği söz, Tuzla'yı arıtma kokusundan kurtarmaktı" ifadelerini kullandı.