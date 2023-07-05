Haberler Haber Videoları MALTEPE BELEDİYESİ SON DAKİKA: Binadan silah sesleri yükseldi!

MALTEPE BELEDİYESİ SON DAKİKA: Binadan silah sesleri yükseldi!

MALTEPE BELEDİYESİ SON DAKİKA: Binadan silah sesleri yükseldi!
05.07.2023 16:25

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:04
Muhalefetin içler acısı halini...
Haber 02:00
Kılıçdaroğlu'na dokunan...
Haber 02:00
Bay Bay Kemal'den 'koltuğu...
Haber 01:31
Gaziantep'te korkutan yangın
Haber 39:32
Devlet Bahçeli'den AYM'ye...
Haber 01:40
Koltuk kavgasında İstanbul...
Haber 01:07
Başkan Erdoğan Birleşik Arap...
Haber 00:15
Taksim'de hareketli dakikalar!...
Haber 02:35
Gelecek 5 yıl için "Rekor...
Haber 00:51
Azerbaycan'da gece vakti...
Haber 00:37
SON DAKİKA I Azerbaycan'da 5.7...
Haber 07:30
Memurlara yönelik zam...

İstanbul Maltepe Belediye binasından silah sesleri yükseldi. Olay yerine polis sevk edilirken bir kişi gözaltına alındı.

Haber Videoları
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşen müteahhit Fevzi Polat, silahıyla defalarca ateş etti.

Olay saat 15.00 sıralarında Maltepe Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki müteahhit Fevzi Polat,

Maltepe Belediyesi binasına gelerek 8. kattaki belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasına girdi. Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 7-8 el ateş açtığı belirtilen şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

SON DAKİKA