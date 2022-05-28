CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı telefon kayıtlarına yansıdı! Parayı bölüşemediler

PARANIN BAŞINDA BATTAL VAR

Banka hesabına yatırılacak rüşvet parası, belediye çalışanı Ferhat İşsever tarafından "yardım" olarak nitelendirilirken, alınan rüşvetin eşit şekilde dağıtılmadığı ve bu nedenle sorun yaşandığı da şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları konuşmalara yansıdı. Yeni Şafak'ın haberine göre Battal'ın özel kalemi Seval Arslan'ın, gelecek rüşvet parası için görüştüğü kişiyle "Niye o kadar az?", "Hayır ya, gelen para fazlaydı", "Kapatsana ya... Ben Haydar başkana yazacağım, kapat!" diye paylaşımdan rahatsız olduğu konuşmalar yaptığı tespit edildi. Arslan'ın konuştuğu kişi ise "Tamam üçe böl demiş Haydar başkan, gerizekalı dur! WatsApp'tan arayayım" sözleriyle, taksimin Haydar Battal koordinesinde yapıldığını ortaya koydu.