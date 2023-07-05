Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
FİDAN BLINKEN GÖRÜŞMESİNDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI
Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alındı.
FİDAN BAKÜ'DE KONUŞTU
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'nda konuşma yaptı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daha adil bir temsil ve artırılmış etkinlik için yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Ancak o zaman seçkin bir kulübün birkaç üyesinin (konularını) değil, tüm insanlığı ilgilendiren konuları ele alabilir" dedi.
Fidan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Bağlantısızlar Hareketi (NAM), sömürgecilikten kurtulma, silahsızlanma ve ırkçılığa karşı mücadelede çok etkili oldu. Bugün, kuruluşundan 60 yılı aşkın bir süre sonra NAM alaka düzeyini koruyor. Etkili çok taraflılığı ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü savunmak için önemli bir platformdur. NAM üyeleri, daha iyi bir küresel düzene nasıl ulaşılacağı konusundaki tartışmalara önemli katkılarda bulunuyor. Buna BM reformu, küresel sağlık mimarisinin iyileştirilmesi, terörle mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması da dahildir."