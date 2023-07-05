Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ

"Değerli Dostlar, Tıpkı NAM gibi Türkiye de yorulmak bilmez bir barış savunucusudur, Ukrayna'daki savaş bunun çok çarpıcı bir örneğidir. Savaşın başlangıcından beri diplomatik müzakereler yoluyla adil bir barış için çalışıyoruz. Türkiye, en önemlisi Ukrayna, Rusya ve BM'yi bir araya getirdiğimiz ve küresel bir gıda krizini önlediğimiz Karadeniz Tahıl Girişimi ile önemli konularda görüşmeleri kolaylaştırdı. Türkiye bu inisiyatifi yaşatmaya kararlıdır ve desteğinize güveniyoruz."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ

BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil bir temsil ve artırılmış etkinlik için yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Ancak o zaman seçkin bir kulübün birkaç üyesinin (konularını) değil, tüm insanlığı ilgilendiren konuları ele alabilir. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sloganı tüm dünyada yankılanıyor. Küresel adaletsizliklerden bahsetmişken, Filistin'de yaşananlardan bahsetmeden geçilemez" ifadelerini kullandı.