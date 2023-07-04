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    • 04.07.2023 17:22
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    Ankara merkezli 12 ilde 'Hayalet iz' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    Ankara merkezli 12 ilde, vatandaşları kamuda iş vaadi ve yabancı uyruklu kişileri 'Türkiye vatandaşlığı' vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik 'Hayalet iz' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    ’Hayalet iz’ operasyonu!

    Ankara merkezli 12 ilde, vatandaşları kamuda iş vaadi ve yabancı uyruklu kişileri 'Türkiye vatandaşlığı' vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik 'Hayalet iz' operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

    SAHTE PARMAK İZİ
    İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve bakanlık çalışanı olarak tanıtarak, vatandaşları çeşitli kamu kurumlarında işe sokma, yabancı uyruklu kişileri de 'Türkiye vatandaşlığı' vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    Şüphelilerin, sahte parmak izi okuma cihazları ile işe girmek isteyen kişilerin parmak izlerini, öz geçmişlerini, kişisel bilgilerini alarak kurum sistemlerine kayıt yapıyormuş görüntüsü verdikleri belirlendi.

    Şüphelilerin yine yurt dışına iltica talebiyle gelen kişilere ise yurt dışı gidiş işlemlerini yaptıkları süsü vererek dolandırdıkları tespit edildi

    MİLYONLARCA LİRA HAKSIZ KAZANÇ
    Bu yöntemle 128 kişi dolandıran şüphelilerin, milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği saptandı.

        18 AY SÜREN TAKİP
        18 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde, çeşitli kurumlar adına düzenlenmiş sahte evraklar, parmak izi okuma cihazı, sahte kimlik ve basın kartları, dolandırılan vatandaşlara ait öz geçmiş ve kurumda işe girdiklerine ilişkin sahte belgeler ele geçirildi.

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        Haberler Güncel Ankara merkezli 12 ilde 'Hayalet iz' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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