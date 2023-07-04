Ankara merkezli 12 ilde 'Hayalet iz' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 12 ilde, vatandaşları kamuda iş vaadi ve yabancı uyruklu kişileri 'Türkiye vatandaşlığı' vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik 'Hayalet iz' operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE PARMAK İZİ

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve bakanlık çalışanı olarak tanıtarak, vatandaşları çeşitli kamu kurumlarında işe sokma, yabancı uyruklu kişileri de 'Türkiye vatandaşlığı' vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.