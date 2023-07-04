FETÖ'nün belediyeler imamından CHP'li bürokrata mesajı: Herkesin derdi kasetler, tekneye gel

FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle ilgili yeni detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

ÜST DÜZEY BÜROKRAT ÇIKTI

'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla cezaevine gönderilen Erkan Karaarslan'ın dijital materyalleri ve maillerinden Aydın Büyükşehir Belediyesinin üst düzey bürokratı çıktı. Yapılan incelemelerde suç örgütü ağının ne kadar geniş olduğu gözler önüne serildi.