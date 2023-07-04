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    • 04.07.2023 08:20
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    FETÖ'nün belediyeler imamından CHP'li bürokrata mesajı: Herkesin derdi kasetler, tekneye gel

    FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.. Karaarslan'ın dijital materyalleri ve maillerinden Aydın Büyükşehir Belediyesinin üst düzey bürokratı çıktı. Karaarslan'ın, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'e 27 Haziran 2020'de "Herkesin derdi kasetler. Uygunsan Muğla Göcek'te tekneye gel görüşelim" dediği belirlendi.

    takvim.com.tr
    CHP’de kaset belediyeciliği

    FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle ilgili yeni detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

    ÜST DÜZEY BÜROKRAT ÇIKTI
    'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla cezaevine gönderilen Erkan Karaarslan'ın dijital materyalleri ve maillerinden Aydın Büyükşehir Belediyesinin üst düzey bürokratı çıktı. Yapılan incelemelerde suç örgütü ağının ne kadar geniş olduğu gözler önüne serildi.

    "TEKNEYE GEL GÖRÜŞELİM"
    İddianamenin 153. sayfasında Erkan Karaarslan'ın rehberinde Önder diye kayıtlı CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kurucu Genel Sekreter olarak görev alan Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'e 27 Haziran 2020'de "Herkesin derdi kasetler. Uygunsan Muğla Göcek'te tekneye gel görüşelim" dediği belirlendi.

    İddianamede Karaarslan ile Yeğen arasında konuşulan kasetlerin ne olduğu konusunda tespit yapılamadığı, konunun yoruma açık konu olduğu belirtildi.

        Ayrıca Erkan Karaarslan'ın Önder Yeğen ile çok yakın irtibatı olduğu, belediyede yapılacak işler ile ilgili birçok mailinde Yeğen'e emir ve talimat verdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

        HEM TALİMAT HEM PARA ALMIŞ
        İddianame içeriğinde yer alan maillerde talimat verdiği görülen Önder Yeğen'in Erkan Karaarslan'dan yüklü miktarda para aldığı ise Mali Suçları Soruşturma Başkanlığı'nın raporlarına yansıdı.

        2013-2016 yılları arasında güncel değeri yaklaşık 1 milyon olarak hesaplanan toplam 115 bin 654 lira aldığı MASAK raporu ile tespit edildi.
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