FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan CHP'li belediyeleri akrabalarıyla hortumladı!

Sabah'ta yer alan habere göre, Karaarslan'ın kendi üzerine kayıtlı E-Yöntem şirketine SARBEL A.Ş den 2014-2017 yılları arasında 168 bin lira, Sarıyer Belediyesi'nden ise 1 milyon 600 bin lira transfer yapıldığı raporlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerden Karaarslan'ın şirketlerine 2014-2017 yılları arasında toplam 827 bin lira aktarıldığı tespit edildi.

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