FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan CHP'li belediyeleri akrabalarıyla hortumladı!

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiğinin MASAK raporu ile belgelenmesinin yankıları sürüyor.
Karaarslan geçtiğimiz Aralık ayında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından baldızı Çiğdem Şanlı ve 4 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı.
Karaarslan'ın belediyeleri nasıl soyduğu ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Karaarslan'ın CHP'li belediyelere kendi akrabalarını yerleştirerek milyonlarca lirayı kendi şirketlerine aktardığı anlaşıldı.