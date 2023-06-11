CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ sevgisi! Belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın FETÖ'den yargılanan yeğeni Ümit Erkan'a iki müdürlük birden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ve CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde Genel Müdür olarak görev yapan yeğeni Ümit Erkan'ın da aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Erkan Karaarslan'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik' suçlarından 23 yıl hapsi istendi.
Karaarslan'ın kurduğu örgüte üye olan yeğeni Ümit Erkan'ın da aynı suçlardan 19 yıl hapsi istendi.