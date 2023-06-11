CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ sevgisi! Belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın FETÖ'den yargılanan yeğeni Ümit Erkan'a iki müdürlük birden

HÂLÂ MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt üyeliğinden yargılanan Ümit Erkan'ın hâlâ CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketleri İmar A.Ş. ve AYTERMAL A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı.