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    • 03.07.2023 14:11
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    • 03.07.2023 14:11
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    Son dakika: İstanbul Valisi Davut Gül'den düzensiz göçmen açıklaması

    İstanbul Valisi Davut Gül, 24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında yakalanan yabancı uyruklu 2 bin 676 kişinin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

    Vali Gül’den düzensiz göçmen açıklaması

    Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçle mücadele kapsamında 2 bin 676 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak sınır dışı işlemi başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Valisi Davut Gül'den düzensiz göçmen açıklaması
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