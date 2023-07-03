Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçle mücadele kapsamında 2 bin 676 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak sınır dışı işlemi başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
- Güncel
- 03.07.2023 14:11
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- 03.07.2023 14:11
Son dakika: İstanbul Valisi Davut Gül'den düzensiz göçmen açıklaması
İstanbul Valisi Davut Gül, 24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında yakalanan yabancı uyruklu 2 bin 676 kişinin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.
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