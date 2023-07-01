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    • 01.07.2023 10:11
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    Kavgada yeni perde! Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na 'bölücü' göndermesi: Hem "değişim" diyorlar, hem "kazanamayız" diyorlar

    Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan koltuk kavgasına CHP'li Gürsel Tekin de dahil oldu. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Değişim" diyenlerin partiyi böldüğünü ima ederek, "Şimdi herkes CHP uzmanı oldu. “İstanbul'u kazanamayız” diyorlar. Hem değişim diyorlar, hem “Kazanamayız” diyorlar." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kavgada yeni perde! Gürsel Tekin’den Ekrem İmamoğlu’na ’bölücü’ göndermesi: Hem değişim diyorlar, hem kazanamayız diyorlar

    Seçim hezimeti sonrası CHP'de kavga şiddetleniyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek defaatle değişim çağrısı yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve ekibinden salvo üstüne salvo geliyor!




    Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi.



    KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU KİMSEYE BIRAKMIYOR
    "Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben asla İstanbul halkının oyuyla yönetme yetkisi verilmiş bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'işine bak' dedi. Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyerek net bir mesaj verdi.




    İmamoğlu ise değişim çıkışını tekrarlayarak İmamoğlu, "Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de başarılı şansı kalmaz" dedi.

    GÜRSEL TEKİN'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA 'BÖLÜCÜ' GÖNDERMESİ
    Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasına Gürsel Tekin de dahil oldu. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Değişim" diyenlerin partiyi böldüğünü ima ederek, "Şimdi herkes CHP uzmanı oldu. "İstanbul'u kazanamayız" diyorlar. Hem değişim diyorlar, hem "Kazanamayız" diyorlar." ifadelerini kullandı.

    CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Tekin şunları söyledi;

    "CHP geçmişte de değişim dalgaları yaşadı. Sonuçta bölündük ve Erdoğan'a altın tepsiyle önce İstanbul'u sonra da iktidarı verdik. 1989'da 40 ilde iktidar olmuş bir siyasi partiydik ve yerel yönetimlerin yüzde 70'ini SHP almıştı. Parti içi kavgalar nedeniyle 1994 yerel seçimlerini unutur hale geldik. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çokça ilimizi sadece parti içi kavgamıza kurban ettik. Erdoğan ve Gökçek kendi çabalarıyla değil, bizim iç kavgalarımız sonucu kazandı. Aynı ideolojiye sahip üç siyasi partinin çekişmesi sonucu kazandığımız yerleri bugünkü siyasi iktidara teslim ettik."

        "HEM DEĞİŞİM DİYORLAR, HEM "KAZANAMAYIZ" DİYORLAR"
        CHP'ye karşı siyasi mühendislik yapıldığını savunan Gürsel Tekin şu sözlerle İmamoğlu'na yüklendi;

        "Değişim rüzgarları estirip didişme sürecini yaşamak ve ardından ayrışım noktasına geldiğini görmek çok üzücü. Geçmişte bu durum beraberinde bölünmeyi getirdi. Yerel seçimlere 8 ay kaldı. Şimdi herkes CHP uzmanı oldu. "İstanbul'u kazanamayız" diyorlar. Hem değişim diyorlar, hem "Kazanamayız" diyorlar. İstanbul'u tekrar alacağımız gibi, Üsküdar, Eyüp, Beyoğlu, Sancaktepe, Çekmeköy, Fatih, Silivri, Çatalca ve Bağcılar'da da iddialıyız. "

        Gürsel Tekin İmamoğlu'na ve değişim çağrısı yapanlara şu sözlerle yüklenmeye devam etti;

        "Değişim ve demokrasi, daha çok ön seçim diyenler ne yazık ki önseçimden kaçınıyor. Ne yazık ki yıllardır kendi illerinde değişimin ve dönüşümün D'sini hayata geçirmiş değiller. Kendi illerinde, mahallelerinde partiye üye yapacak durumları yok. Önseçim olsa hiçbiri siyasete giremezdi. Kendilerince bir güç odağı yaratıp yanında hizalanıyorlar. Partimizin yanında hizalanma zamanı. Partiyi önce halka açıp, daha sonra üyelerimizi çoğaltarak, üyelerimizin sürecin her evresine dahil ederek yol almalıyız."

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        Ekrem İmamoğlu’na ’Toprak’ attılar
        Haberler Güncel Kavgada yeni perde! Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na 'bölücü' göndermesi: Hem "değişim" diyorlar, hem "kazanamayız" diyorlar
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