



KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU KİMSEYE BIRAKMIYOR

"Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben asla İstanbul halkının oyuyla yönetme yetkisi verilmiş bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'işine bak' dedi. Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyerek net bir mesaj verdi.







İmamoğlu ise değişim çıkışını tekrarlayarak İmamoğlu, "Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de başarılı şansı kalmaz" dedi.

GÜRSEL TEKİN'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA 'BÖLÜCÜ' GÖNDERMESİ

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasına Gürsel Tekin de dahil oldu. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Değişim" diyenlerin partiyi böldüğünü ima ederek, "Şimdi herkes CHP uzmanı oldu. "İstanbul'u kazanamayız" diyorlar. Hem değişim diyorlar, hem "Kazanamayız" diyorlar." ifadelerini kullandı.