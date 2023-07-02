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    • 02.07.2023 11:43
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    Son dakika: MSB duyurdu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

    9 PKK’lı terörist havaya uçuruldu

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

    MSB sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

    Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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