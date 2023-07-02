Son dakika: MSB duyurdu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

MSB sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!