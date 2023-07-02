AK Parti'den Fransa'da yaşananlar üzerinden Türk halkını galeyana getirenlere tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şuursuzluk

Fransız polisi 27 Haziran'da başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de, içinde 3 kişinin bulunduğu bir araca ateş açtı, 17 yaşındaki sürücü Nael M.'yi öldürdü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatıştı.

Ülkenin birçok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

'TÜRKİYE'DE DE OLABİLİR' İDDİASI

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşandı.

Dünyanın gözünün önünde yaşananları, çirkin bir provokasyona dönüştürüp, Fransa ile Türkiye'yi kıyaslayanlar da oldu.

Öyle ki Türkiye'de de sığınmacılar nedeniyle benzer çatışmalar yaşanabileceği iddiası öne sürüldü.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten söz konusu iddialara sert tepki geldi.

Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa'da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye'de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye'nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa'nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır.