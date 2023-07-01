Fransa'da sokak alevleri büyüyor! Mağazalar yağmalandı! OHAL adımı... Seyahat uyarısı... Macron'a tepkiler dinmiyor!
Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan sokak olayları alevleniyor. Mağazalar yağmalanırken 1000'den fazla kişi gözaltına alındı. Ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi. Macron'a tepkiler sürerken ülke OHAL'e doğru gidiyor. İşte Fransa'dan son durum....
Nael M.'nin vurulduğu anlara ait amatör kamera kayıtlarının sosyal medyaya yayılmasının ve polisin basına verdiği ilk bilgilerle çelişmesinin ardından olay ülke gündemine oturdu.
Sürücüye ateş açan polisin, aynı gün "kasten adam öldürme" gerekçesiyle gözaltına alınması, Nael M.'nin yaşadığı Nanterre'de gençlerin sokağa çıkmasına engel olamadı. Ülkede 1000'den fazla gözaltı yaşanırken 2000'e yakın araç kundaklandı.
Macron, İçişleri Bakanlığında ülkede çıkan olaylarla ilgili yapılan kriz birimi toplantısında yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız son iki gece, kabul edilemez ve savunulamaz bir durumun parçası. Hiçbir şey şiddeti meşrulaştıramaz. Özellikle de bu şiddet kamu binalarına, belediye binalarına, karakollara, okullara saldırmaktan, dükkanları yağmalamaktan geçiyorsa." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Macron, Nael M.'nin ölümünden siyasi çıkarım yapmak isteyenler olduğunu savunarak "Bu durumu ve anı kullanarak kargaşa yaratmaya ve kurumlarımızı saldırmaya çalışanları kınıyorum." ifadesini kullandı.
İPTALLER YASAKLAR ARTIRILDI
Bu şiddet olaylarının meşru bir tarafı olmadığını ifade eden Macron, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in sahada ek önlemler alacağını belirtti.
Emmanuel Macron, belediye binalarını ve vatandaşları korumak için özellikle en hassas vilayetlerde birçok şenliği ve gösteriyi iptal etme kararı aldıklarını söyledi.