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Fransa'da sokak alevleri büyüyor! Mağazalar yağmalandı! OHAL adımı... Seyahat uyarısı... Macron'a tepkiler dinmiyor!

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan sokak olayları alevleniyor. Mağazalar yağmalanırken 1000'den fazla kişi gözaltına alındı. Ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi. Macron'a tepkiler sürerken ülke OHAL'e doğru gidiyor. İşte Fransa'dan son durum....

01.07.2023 07:46 - Son Güncelleme: 01.07.2023 07:46
Fransa’da sokak alevleri büyüyor! Mağazalar yağmalandı! OHAL adımı... Seyahat uyarısı... Macron’a tepkiler dinmiyor!

Fransa adeta yanıyor! Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da bir polis memurunun içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca tek el ateş açması sonucu 17 yaşındaki sürücü Nael M.'e kolundan ve göğsünden vurularak öldürüldü.

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Fransa’da sokak alevleri büyüyor! Mağazalar yağmalandı! OHAL adımı... Seyahat uyarısı... Macron’a tepkiler dinmiyor!

Nael M.'nin vurulduğu anlara ait amatör kamera kayıtlarının sosyal medyaya yayılmasının ve polisin basına verdiği ilk bilgilerle çelişmesinin ardından olay ülke gündemine oturdu.

Sürücüye ateş açan polisin, aynı gün "kasten adam öldürme" gerekçesiyle gözaltına alınması, Nael M.'nin yaşadığı Nanterre'de gençlerin sokağa çıkmasına engel olamadı. Ülkede 1000'den fazla gözaltı yaşanırken 2000'e yakın araç kundaklandı.

Fransa’da sokak alevleri büyüyor! Mağazalar yağmalandı! OHAL adımı... Seyahat uyarısı... Macron’a tepkiler dinmiyor!

MACRON'A TEPKİLER DİNMİYOR

Olaylar sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin İngiliz müzisyen Elton John'un konserine gitmesi büyük tepki çekti. Tepkiler devam ederken Macron yaptığı açıklama ile alevleri körükledi.

Fransa’da sokak alevleri büyüyor! Mağazalar yağmalandı! OHAL adımı... Seyahat uyarısı... Macron’a tepkiler dinmiyor!

Macron, İçişleri Bakanlığında ülkede çıkan olaylarla ilgili yapılan kriz birimi toplantısında yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız son iki gece, kabul edilemez ve savunulamaz bir durumun parçası. Hiçbir şey şiddeti meşrulaştıramaz. Özellikle de bu şiddet kamu binalarına, belediye binalarına, karakollara, okullara saldırmaktan, dükkanları yağmalamaktan geçiyorsa." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, Nael M.'nin ölümünden siyasi çıkarım yapmak isteyenler olduğunu savunarak "Bu durumu ve anı kullanarak kargaşa yaratmaya ve kurumlarımızı saldırmaya çalışanları kınıyorum." ifadesini kullandı.

Fransa’da sokak alevleri büyüyor! Mağazalar yağmalandı! OHAL adımı... Seyahat uyarısı... Macron’a tepkiler dinmiyor!

İPTALLER YASAKLAR ARTIRILDI

Bu şiddet olaylarının meşru bir tarafı olmadığını ifade eden Macron, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in sahada ek önlemler alacağını belirtti.

Emmanuel Macron, belediye binalarını ve vatandaşları korumak için özellikle en hassas vilayetlerde birçok şenliği ve gösteriyi iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

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