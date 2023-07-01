Fransa'da 'Nahel' protestoları sürüyor! Vurulma anı ve ses kaydı ortaya çıktı: Vur onu
Fransa sokakları Nahel M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından karıştı. Yağmalar ve kundaklamalar yaşanırken Nahel'in öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşte Fransa'nın yangın yerine dönmesine sebep olan o an...
Fransa'da polisin Nahel M. isimli genç sürücüyü vurmasıyla patlak veren protestoların dördüncü gününde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.
NAHEL'İN VURULDUĞU GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öldürüldüğü sırada Nahel ile aynı araçta olan bir adam polisle yaşanan o anları anlattı.
Daily Mail'de yer alan habere göre Polonya plakalı araçta bulunan yolcu, aracı ödünç aldığını ve Nanterre çevresinde gezintiye çıktığını ancak 'herhangi bir alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadığını' söyledi.
Genç, arkalarından motosikletli polisin geldiğini ve memurun pencereye yanaşarak Nahel'e 'Motoru durdur yoksa seni vururum' dediğini söyledi.
'KIPIRDAMA YOKSA KAFANA BİR KURŞUN SIKARIM'
Bir saniye geçmeden memurun Nahel'e silahının dipçik kısmıyla vurduğunu ifade etti. Ayrıca 1. polisin Nahel'in kafasına silahını dayadığını ve ona 'Kıpırdama yoksa kafana bir kurşun sıkarım' dediğini iddia etti.
İkinci polisin 'vur onu' dediğini, birinci subaydan önce ona silahının dipçiğiyle tekrar vurduğunu iddia eden yolcu, bu durumun Nahel'in gaza basmasına neden olduğunu belirtti.
Nahel'in arkadaşı, ikinci memurun daha sonra ateş ettiğini ve Nahel'i ayağını gaza basmaması için uyardığını iddia etti.
Ehliyet sahini olmayan Nahel'in titrediğini ifade eden arkadaşı, "Bir bariyere çarptık. Korkmuştum. Araçtan indim. Ve kaçtım. Beni vurabileceklerini düşündüm. Ben de koştum." dedi.