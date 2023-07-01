Muhalefetin hayalini bile kuramayacağı körfezi 1.5 saatten 6 dakikaya düşüren Osmangazi Köprüsü 7 yaşında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, pek çok yenilikçi proje Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor.
Muhalefetin 'yıkmak'la tehdit ettiği, 'rant projesi' diyerek diline doladığı devletin cebinden tek kuruş çıkmadan yapılan dev eserler Hazine kasasına da gelir yaratmaya başladı.
CHP zihniyetinin "Geçiş garantisiyle devlet zarar ediyor" dediği, Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı'nda rekora koştu.
İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, bin 550 metre orta açıklığı ve 2 bin 682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın en uzun açıklıklı asma köprülerinden biri olan 'Osmangazi Köprüsü' bugün 7 yaşında.
1 Temmuz 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nden Kurban Bayramı'nda bir günde 111 bin 770 araç geçerek rekor kırdı.
384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturan Osmangazi Köprüsü, 7 yaşına girdi.