Muhalefetin hayalini bile kuramayacağı körfezi 1.5 saatten 6 dakikaya düşüren Osmangazi Köprüsü 7 yaşında!

Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 metre ve 133 metreden oluşan 260 metrelik kısmı 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemi ile monte edilmiş olup, dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu gerçekleştirildi. 7 yıl önce bugün hizmete giren Osmangazi Köprüsü, Kurban Bayramı tatilinde (24 Haziran) bin günde 111 bin 770 araç geçişi sağlanarak rekor kırdı.

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