Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tek tek paylaştı! Köprü ve otoyollardaki araç geçişlerinde rekor üstüne rekor kırılıyor

KÖPRÜLERİN SULTANI "YAVUZ SULTAN SELİM"

'İlklerin köprüsü' olarak nitelendirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş asma köprüsü olma özelliğini taşıyor. 23 Haziran'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 182 bin 723 araç geçişi kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Köprülerin Sultanı "Yavuz Sultan Selim"... 23 Haziran'da #YavuzSultanSelimKöprüsü'nden 182 bin 723 araç geçişi ile rekor kırdık. Konforlu ve hızlı ulaşımı inşa ediyoruz!

Son mu diye soruyorsanız tabiki hayır! Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde ilerlediğimiz yolda bitmiyor, tükenmiyor rekorlar..." dedi.

TARİHE DAMGA VURAN KÖPRÜ "1915 ÇANAKKALE"

34 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü olma özelliğini taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 24 Haziran'da, 22 bin 267 araç geçişi kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'ın Büyük Ecdada İthaf Ettiği, Tarihe Damga Vuran Köprü "1915 Çanakkale"... 24 Haziran'da, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 22 bin 267 araç geçişi ile rekor kırdık. Kıtaları birbirine kavuşturan yatırımlara imza atıyoruz! Geçmişten geleceğe uzanan köprünün ardından yeni rekor kalmamıştır artık diye düşünenler; size sesleniyorum, yapmayın böyle... "Ulaşımda devleşiyoruz!" derken ciddiydik! Geliyor diğer rekorlar..." dedi.

OTOYOLLARI DA REKORA KOŞUYOR

Yoğun bayram trafiği otoyollara da yansıdı. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 23 Haziran 2023 Cuma günü toplam 18.606 eşdeğer araç geçişi ile rekor kırdı. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolunu, 12 bin 183 araç kullanmıştı.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda 24 Haziran 2023 Cumartesi günü toplam 83 bin 517 araç geçişi yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde 64 bin 175 araç sayısına ulaşılmıştı.

ANTALYA HAVALİMANI'NDAN YENİ REKOR

Özellikle hava yolu taşımacılığında da yoğunluk hat safhaya çıktı. Antalya Havalimanı'ndaki yolcu yoğunluğu uçak seferlerine de yansıdı. Antalya Havalimanı'nda 24 Haziran 2023 Cumartesi günü iç hatta 149, dış hatta 988 olmak üzere toplamda 1137 uçak trafiğine hizmet verdi. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 22 bin 181, dış hatta 173 bin 686 olmak üzere toplam 195 bin 867 olarak gerçekleşti. Geçen yılın en yüksek rakamı olan 1094 sayısı geçilerek bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 22.181, dış hatta 173.686 olmak üzere toplam 195.867 olarak gerçekleşmiş, geçen yılın en yüksek rakamı olan 1.094 sayısı geçilerek, rekor artış gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 245.984 YOLCU SAYISI

23 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Havalimanı en yüksek rakam olan 244.709 olan yolcu sayısı geçilerek, 245.984 olarak bu yılın en yüksek rakamına ulaşılmış oldu.

YÜKSEK HIZLI TREN HATLARINA EK SEFER

Yüksek Hızlı Tren hatlarında artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek seferler konuldu, kapasite artışına gidildi. 24 Haziran 2023 tarihli verilere göre YHT hatlarında 108.339, anahat 43.240, bölgesel 90.902, toplam 242.481 yolcu taşındı.