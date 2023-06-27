Muhalefetin 'gelince yıkacağız' dediği dev projeler para basıyor! Garanti rakamları aşıldı

Muhalefetin engellemek için 40 takla attığı, seçim öncesi birçoğunu 'yıkmak'la tehdit ettiği, 'rant projesi' diyerek diline doladığı, devletin cebinden tek kuruş çıkmadan yapılan dev eserler Hazine kasasına da gelir yaratmaya başladı. Yap-İşlet-Devret (YİD) süresi sonunda devletin malı haline gelecek olan otoyol, köprü ve havalimanları, Kurban Bayramı öncesinde adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde doldu. İşletmeci şirketlere verilen günlük araç garantisi rakamlarını çoğu otoban ve köprü yakaladı. Hatta İzmir Otoyolu'nun her kesiminde ve Osmangazi Köprüsü'nde ve geçen yıl tamamlanan Ankara-Niğde Otoyolu'nda devletin garanti ettiği rakamların üzerine çıkıldı. Bu iki otoyolda devletin kasasına son bir haftada milyonlarca lira girdi.
ÜÇ GÜNDE 1.2 MİLYON ARAÇ
Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde devletin garanti ettiği günlük araç sayılarının iki katına çıkıldı. Devletin günlük 40 bin araç garantisi verdiği Osmangazi Köprüsü'nde 23 Haziran'da 90 bin 178, 24 Haziran'da 111 bin 770, 25 Haziran'da 85 bin 566 araç geçti. Toplam araç geçiş sayısı 288 bini buldu. Üç günde verilen araç garanti sayısı karşılama oranı yüzde 200'ü geçti. Böylece, köprü gelirinden Hazine'nin kasasına para yağdı. İstanbul-İzmir arasını 3 saate düşüren otoyolda ise 23 Haziran'da 409 bin 926 araç, 24 Haziran'da 496 bin 998 araç, 25 Haziran'da 349 bin 397 olmak üzere toplam 1 milyon 256 bin 321 araç geçiş yaptı. İstanbul-İzmir otoyolunun dört kesiminde de devletin verdiği garanti araç rakamları geçildi. Son üç günde ortalama garantiyi karşılama oranı yüzde 300'ü buldu. Yani devletin kasasına işletmeyi yapan şirketten daha fazla para gelmiş oldu. Hazine kasasından yolcu garantisi karşılığı tek kuruş harcanmadan ülkeye kazandırılacak otoyol ve köprü, 2035'te devlete devredilecek.
Osmangazi Köprüsü
3. KÖPRÜ GARANTİDE YARIYI GEÇTİ
Asya ve Avrupa'yı üçüncü kez birleştiren, Mayıs 2024'ten itibaren köprüden geçen araç sayısı ne olursa olsun devletin işletmeciye ödeme yapmayacağı, mülkiyeti 3 yıl içinde kamuya geçecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise üç günde toplam 387 bin 578 araç geçiş yaptı.