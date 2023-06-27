Muhalefetin 'gelince yıkacağız' dediği dev projeler para basıyor! Garanti rakamları aşıldı



Ankara- Niğde Otoyolu



Cuma günü toplam garanti araç sayısı karşılama oranı yüzde 154'e, cumartesi yüzde 192'ye, pazar günü ise yüzde 161'e çıktı. Araç garantisi karşılama oranları bazı kesimlerde yüzde 500'e yaklaştı. Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan bayram tatili öncesi son üç günde toplam 52 bin 503 araç geçti. Otoyolda araç garanti sayılarında yarı yarıya gelindi.







YAPI TAŞI YERDE KALMAZ

Sabah'a değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem otoyollara hem de havalimanları ve köprülere yoğun talep olduğunu belirterek,"Bu, yüzbinlerin üzerindeki köprü geçişleri, milyonların üstündeki otoyol geçişleri ve havalimanlarında tüm zamanların rekorlarının kırılması; son 21 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirdiğimiz ulaşım alanında çığır açan projelerimizin eseri… Atalarımız boşuna 'yapı taşı yerde kalmaz' dememiş. Hatırlayın, bu yatırımların hayata geçmesine çok karşı çıkan oldu. İftiraya varan yalan ve yanlışlarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Yolların geçtiği her yerde başlayan ekonomik canlılığı gördükleri ve bu dev yatırımların getirdiği konfordan en çok kendileri faydalandıkları halde inatla kara çaldılar. Ama bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebiliyor musunuz? Çok şükür bu yatırımlar sayesinde bayramda yine öyle bir durum yaşamadık. Bu projeler vizyon meselesi... İşin sırrı, aslında doğru liderlik, doğru planlama, doğru zaman ve doğru yatırımda... Yaptığımız her yatırımın yerini bulduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.