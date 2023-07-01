Tunç Soyer'in yalanı ortaya çıktı! 40 arıtma tesisinde usulsüzlük

Mart 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, CHP belediyeciliğinin hizmet ve alt yapı sorunlarına karşı olan tutumunu net br şekilde göstererek, seçildiği günden bu yana aradan geçen 4 yıllık süreçte körfez temizliğine ilişkin doğru düzgün çalışma yapmadı.
KÖRFEZ'DE PLANKTON PATLAMASI YAŞANDI
Bunun sonucu olarak İzmir körfezi önce deniz marulu istilasına ardından da deniz suyunu kızıl renge dönüştüren plankton patlaması ile sarsıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU tarafından işletilmekte olan arıtma tesislerinde yaptığı denetim çevrenin ve doğanın nasıl 'yok sayıldığını' bir kez daha gözler önüne serdi.