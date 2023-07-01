Tunç Soyer'in yalanı ortaya çıktı! 40 arıtma tesisinde usulsüzlük

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Geçtiğimiz yıl Büyük Kanal Projesi kapsamında 2000 yılında Çiğli'de faaliyete sokulan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde Çevre Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde çıkış suyundan alınan numuneler akredite laboratuvarlarda analiz edilmiş bunun sonucu olarak da arıtma tesisinin çıkış suyunda azot, fosfor ve askıda katı madde gibi kirlilik parametrelerinin yönetmeliklerdeki değerlerin kat kat üzerinde olduğu tespit edilmişti.

Bunun üzerine bakanlık, İZSU Genel Müdürlüğü'ne çevre kirliliği nedeniyle 2022 yılı içinde toplamda 1 milyon 978 bin 787 lira para cezası kesmişti.