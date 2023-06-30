Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.06.2023 17:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2023 17:15
    ABONE OL

    Terör koalisyonundan yerel seçim hazırlıkları: Şimdiden rest çekmeye başladılar! Pazarlık masasına güçlü oturma çabası

    Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi için sandıktan zaferle çıkabilmek adına kirli pazarlığa oturan koalisyon ortakları, yaklaşan yerel seçim öncesi kartları açık oynamaya başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda ipleri kopardığı CHP için zor günler başlıyor. 'Kazan-Kazan' esasına vurgu yaptı, ittifakın bazı bölgelerde lokal olarak gerçekleşebileceğini söyleyan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Sadece birisi kazanacak diğeri bakacaksa; o zaman böyle bir ittifak kurmanın da gereği yok. Çünkü azdan az gider, çoktan çok gider." dedi. Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’n açık destek veren terörün siyasi temsilcisi HDP, yerel seçimlerde her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayarak şimdiden pazarlıklar için adım attı.

    takvim.com.tr
    Terör koalisyonundan yerel seçim hazırlıkları

    Genel seçimlerde 7'li kaolisyon büyük bir hezimete uğradı. Bu hezimet sonrası hem Meral Akşener hem de Kemal Kılıçdaroğlu çok sert eleştiriler ile karşı karşıya kaldı. Akşener, koltuğunu gerçekleşen kurultay ile sağlama alırken, partisinin öfkesini dindirebilmek için 7'li koalisyonun hedef aldı ve birlikteliğe son verdiklerini duyurdu.

    Yerel seçim öncesi İYİ Parti ile CHP'nin işbirliğine gitmesinin zor olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ancak bazı lokal işbirliklerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda İYİ Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İYİ Partili Yasin Öztürk, "Azdan az çoktan çok gider" diyerek CHP'ye rest çekti, lokal işbirliklerinin ancak iki partinin de eşit kazanım elde etmesi ile olabileceğini söyledi.

    ERDOĞAN KAZANDI KOALİSYON DAĞILDI
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öve öve bitiremediği 7'li kaolisyon, 14 Mayıs ve 28 Mayıs hezimeti sonrası dağıldı. Meral Akşener, ölünceye kadar minnet duyacağını söylediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutarken, 15 milletvekili istemesini ise hayatının en büyük hatası olarak nitelendirdi.

    Akşener, HDP'nin desteği ile İstanbul'un kazanıldığının söylenmesine de ateş püskürdü, "Hadi hayatta başarılar" diyerek 7'li kaolisyonun yıkıldığını resmen duyurdu.

        YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK OLACAK MI?
        7'li kaolisyonun dağılması sonrası muhalefet bloğunu yerel seçim korkusu sardı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilin iktidarın eline geçeceğini düşünen muhalefet yeni denklemlerin peşinde. Ancak Akşener'in bir daha ittifaka girmeyeceği kulislerde güçlü şekilde dillendiriliyor.

        Akşener, HDP'nin içinde olduğu ittifak denkleminin partisine güç kaybettirdiğini düşünüyor. Ancak lokal işbirliklerinin de olabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. İYİ Parti kanadından bu yaklaşımı doğrular nitelikte bir açıklama geldi.

        "HERKES EŞİT KAZANACAKSA OLABİLİR"
        İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, ittifak ile ilgili açıklamada bulundu:

        Öztürk şu ifadeleri kullandı:
        Mevcut kazanan belediye başkanlarının da bir beş yılı geçmiş oluyor. O beş yıllık çerçevedeki karnelerine, dolayısıyla o beş yıllık çerçevede bazen ittifaklar yapılsa bile aynı belediye başkanıyla gidildiğinde seçimin kazanılamayacağı ortamlar da söz konusu olabilir; bölge bölge, ilçe ilçe. Böyle bir ortamda kazanamayacak adayın ısrarla önümüze sunulması dayatılması, bizim de böyle bir duruma müsaade etmemiz; artık seçim daha sandığa girmeden belirlemek anlamına gelir.

            "AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK GİDER"
            Dolayısıyla burada öncelikle vatandaştan oy alabilecek nitelikte insanları tespit etmek ve o anlamda her iki ortaklık yapısının da kazanabileceği bir ortama kavuşturmak lazım.

            Bu zemin oluştuktan sonra bölge bölge ittifaklar yapılabilir. Ama bu zemin oluşmadan, sadece birisi kazanacak diğeri bakacaksa; o zaman böyle bir ittifak kurmanın da gereği yok. Çünkü azdan az gider, çoktan çok gider." dedi.

            KONGREYE GİDECEKLER
            Bir açıklama da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.

            Buldan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Van'a gitti. Buradaki programda konuşma yapan Buldan, önümüzdeki sürece de değindi.

                Yaptığı açıklamada, eylül ayında kongreye gideceklerini belirten Pervin Buldan, "Yeni bir planlama, yeni bir anlayış, yeni yüzlerle ve yeni canlarla değişim ve dönüşümü başlatmak üzere bir süreç başlayacak." dedi.

                "HER YERDE ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"
                Buldan, kongreden sonra da yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çekti.

                Buldan, şöyle konuştu:
                Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. İktidar bir kez daha devletin bütün imkanlarını kullanmaya çalışacak. Biz de, bütün illerimizde büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde varlığımızı ve mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere, bu seçimlerde iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Ayasofya Camii önünde Yunan provokasyonu
                Haberler Güncel Terör koalisyonundan yerel seçim hazırlıkları: Şimdiden rest çekmeye başladılar! Pazarlık masasına güçlü oturma çabası
                    loading
                    SON DAKİKA