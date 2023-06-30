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    • 30.06.2023 20:17
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    Ekrem İmamoğlu'nun Osmanlı hazımsızlığı gün yüzüne çıktı! 125 yıllık 'Hamidiye Su' markasını HMD olarak değiştirdi!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de bir skandala daha imza atıldı. 125 yıllık geçmişi ile kuruluşu Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'e dayanan Hamidiye Su markasının ismi HMD olarak değiştirildi. Skandala ilişkin paylaşım yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "4 yılda İstanbul’a “bir bardak” yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi “Hamidiye Suyu” ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış." dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’nundan Osmanlı ve 2. Abdülhamid hazımsızlığı

    CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepki çeken bir uygulamaya daha imza attı.

    125 yıllık geçmişe sahip, kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid'e dayanan ve adını Abdülhamid'den alan İBB iştiraki Hamidiye Su markasının ismi, yeni ambalajlarda ve şişelerde HMD olarak kullanmaya başlandı.

    "İMAMOĞLU ÇARESİZLİĞİNİ BÖYLE KAPATMAYA ÇALIŞMIŞ"
    Skandala ilişkin paylaşım yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "4 yılda İstanbul'a "bir bardak" yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi "Hamidiye Suyu" ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında." paylaşımını yaptı.


        "NİTELİKSİZ TASARIMI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"
        Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu ise, "İBB, Hamidiye Su'yu HMD yapmış. Neden? Hamidiye Su ile ilgili yapılması gereken pek çok şey bulunurken bu niteliksiz tasarımı anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı

        HAMİDİYE SU'NUN GEÇMİŞİ
        Sultan 2. Abdülhamid, şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacı ile 1898 yılındı kurdurduğu komisyon ile projeyi başlatmıştır. 1898 yılında yapılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900 yılında tesisin büyük bölümü tamamlanmış, suyun verilmesi ve resmen kabulü 26 Mayıs1902 yılında gerçekleşmiştir. Hamidiye Su, kurulduğu günden itibaren çeşmeler vasıtasıyla İstanbul halkına ulaştırılmaktadır. Hamidiye Su, 1979 yılından itibaren şişelenerek halka ulaştırılmaya başlanmış olup İstanbul halkının Dünya standartlarındaki üretim sistemi ve geniş ürün yelpazesiyle sağlıklı su ihtiyacını karşılamaktadır.

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        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun Osmanlı hazımsızlığı gün yüzüne çıktı! 125 yıllık 'Hamidiye Su' markasını HMD olarak değiştirdi!
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