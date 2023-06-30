Ekrem İmamoğlu'nun Osmanlı hazımsızlığı gün yüzüne çıktı! 125 yıllık 'Hamidiye Su' markasını HMD olarak değiştirdi!

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepki çeken bir uygulamaya daha imza attı.
125 yıllık geçmişe sahip, kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid'e dayanan ve adını Abdülhamid'den alan İBB iştiraki Hamidiye Su markasının ismi, yeni ambalajlarda ve şişelerde HMD olarak kullanmaya başlandı.
"İMAMOĞLU ÇARESİZLİĞİNİ BÖYLE KAPATMAYA ÇALIŞMIŞ"
Skandala ilişkin paylaşım yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "4 yılda İstanbul'a "bir bardak" yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi "Hamidiye Suyu" ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında." paylaşımını yaptı.