Ekrem İmamoğlu'nun Osmanlı hazımsızlığı gün yüzüne çıktı! 125 yıllık 'Hamidiye Su' markasını HMD olarak değiştirdi!



"NİTELİKSİZ TASARIMI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu ise, "İBB, Hamidiye Su'yu HMD yapmış. Neden? Hamidiye Su ile ilgili yapılması gereken pek çok şey bulunurken bu niteliksiz tasarımı anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı