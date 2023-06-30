Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye ile yeni ve iyi işbirlikleri için imkanları kullanmak istiyoruz





GÖÇ KONUSU: UZLAŞMA OLMADAN ASLA OLMAZ

Göç konusunda AB içişleri bakanlarının bu ayın başında ortak iltica politikası konusunda uzlaştığına işaret eden Scholz, bunun, AB'nin zor konularda da hareket kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Scholz, "Elbette böyle şeyler uzlaşma olmadan asla olmaz." dedi.

İltica konusunun hızla Avrupa Parlamentosu'nda müzakere edilerek sonuçlandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Scholz, AB ülkelerinin herkes için bağlayıcı olacak bir iltica politikasını uygulayacaklarına inandığını belirtti.

Scholz, AB ve Almanya'nın göçe ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, düzensiz göçün sınırlandırılması ve aynı zamanda düzenli göç için tekliflerin sunulması gerektiğini kaydetti.





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