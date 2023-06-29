Başkan Erdoğan, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında yapılan tarihi seçimde Bayburt'tan yüzde 82 oy aldı.

Hem ilk tur hem de ikinci turda kendi rekorunu kıran Bayburt, yine birinciliği kimseye kaptırmadı.

Yeniden göreve seçilmesinde büyük pay sahibi olan Bayburtlulara teveccühlerinden dolayı minnettar olan Cumhurbaşkanı, bu kez AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katıldı.

İLK ZİYARET BAYBURT'A

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin aracılığı ile Türkiye birincisine bir kez daha teşekkür eden Başkan Erdoğan, ilk ziyaretini de Bayburt'a yapacağını söyledi.

Yerel seçimlerde de aynı başarıyı beklediğini dile getiren Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim, nice bayramlara kavuşturmayı nasip etsin. Bayburt, partimizin bir numaralı ili oldu. Bu bizim için iftihar vesilesidir. En kısa zamanda Bayburt'a ilk teşekkür ziyaretini yapacağız. Çünkü Bayburt bunu hak etti. Bizleri çok mutlu etti, bahtiyar etti. Malum yerel seçimler geliyor. Yerel seçimlerde de aynı başarıyı sağlayacağına inanıyorum.

GÜMÜŞHANE-BAYBURT HAVALİMANI

Birliğiniz beraberliğiniz bizim için çok önemli. Hz. İsmail'in hassasiyeti, teslimiyeti, bizim parti teşkilatlarımızın da bir nişanesidir. Bayburt zaten bunu her zaman ortaya koymuştur. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın bitişiyle beraber bölge çok daha farklı bir duruma ulaşacak. Bundan böyle Trabzon'dan Gümüşhane ya da Bayburt'a değil, Gümüşhane Havalimanı ile hemen yarım saatte illerimize ulaşma imkanımız olacak. Tüm Bayburtlu kardeşlerimizi Allah için seviyorum.