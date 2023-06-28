Fatih Altaylı'dan hadsiz kurban açıklaması! "Kesmeyin büyük ziyan oluyor"

DAHA İNSANCIL GELİYOR

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse hayvanlara eziyet etmesin. Ben Kurban bayramında kurban kesmektense kurban parasını yardım olarak vermeyi tercih ediyorum. Bu bana daha insancıl geliyor. Her şeyden önce büyük bir ziyanlık oluyor, saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde.

Ben kurban parasından daha fazla hem de parasal olarak yardım etmeyi tercih ediyorum. Herkese de böyle yapmayı tavsiye ediyorum. herhalde aynı kapıya çıkıyordur."