Fatih Altaylı'dan hadsiz kurban açıklaması! "Kesmeyin büyük ziyan oluyor"

Dini ve milli değerlere uzak açıklamalarıyla büyük tepki toplayan Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalından yayınladığı videoda, Allah'ın kesin hükmü olan Kurban ibadeti hakkında skandal açıklamalara imza attı.
Kurban kesmek yerine para olarak yardım yapılmasını isteyen Fatih Altaylı YouTube kanalında "Her şeyden önce büyük bir ziyanlık oluyor, saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde" diyerek kurban ibadeti hakkında hadsiz ifadeler kullandı.
DAHA İNSANCIL GELİYOR
Altaylı, şu ifadeleri kullandı:
"Kimse hayvanlara eziyet etmesin. Ben Kurban bayramında kurban kesmektense kurban parasını yardım olarak vermeyi tercih ediyorum. Bu bana daha insancıl geliyor. Her şeyden önce büyük bir ziyanlık oluyor, saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde.
Ben kurban parasından daha fazla hem de parasal olarak yardım etmeyi tercih ediyorum. Herkese de böyle yapmayı tavsiye ediyorum. herhalde aynı kapıya çıkıyordur."