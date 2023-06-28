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    • 28.06.2023 16:08
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    Fatih Altaylı'dan hadsiz kurban açıklaması! "Kesmeyin büyük ziyan oluyor"

    Devletin birçok kurumunu hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan ve 14 Mayıs gecesi oy sayım işlemlerinde kamuoyunu asılsız bilgilerle manipüle eden kronik tetikçi Fatih Altaylı, Youtube kanalında bu sefer Müslümanları hedef alarak Kurban ibadeti ile ilgili skandal açıklamalara imza attı. Allah'ın kesin hükmü olan kurban ibadeti için "Büyük bir ziyanlık oluyor. Saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde" diye konuşan Fatih Altaylı, kurban kesmek yerine para olarak yardım yapılmasını istedi. "Hayvanlara eziyet edilmesin" diyen Altaylı daha sonra ise "Ben de tatilde boğa güreşlerini izlemeye gideceğim" diyerek kendisiyle çelişti.

    takvim.com.tr
    Fatih Altaylı’dan hadsiz kurban açıklaması!

    Dini ve milli değerlere uzak açıklamalarıyla büyük tepki toplayan Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalından yayınladığı videoda, Allah'ın kesin hükmü olan Kurban ibadeti hakkında skandal açıklamalara imza attı.



    Kurban kesmek yerine para olarak yardım yapılmasını isteyen Fatih Altaylı YouTube kanalında "Her şeyden önce büyük bir ziyanlık oluyor, saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde" diyerek kurban ibadeti hakkında hadsiz ifadeler kullandı.

    DAHA İNSANCIL GELİYOR

    Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

    "Kimse hayvanlara eziyet etmesin. Ben Kurban bayramında kurban kesmektense kurban parasını yardım olarak vermeyi tercih ediyorum. Bu bana daha insancıl geliyor. Her şeyden önce büyük bir ziyanlık oluyor, saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde.

    Ben kurban parasından daha fazla hem de parasal olarak yardım etmeyi tercih ediyorum. Herkese de böyle yapmayı tavsiye ediyorum. herhalde aynı kapıya çıkıyordur."

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