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    Son dakika: Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

    Son dakika: Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

    takvim.com.tr
    Başkan, Paşinyan’la görüştü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    PAŞİNYAN'DAN BAYRAM TEBRİĞİ
    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

    Erdoğan da Kurban Bayramı'nın başta bölge olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NORMALLEŞME MESAJI
    İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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