Fatih Altaylı'dan Kurban ibadeti hakkında hadsiz açıklama! "Kesmeyin büyük ziyan oluyor"

Devletin birçok kurumunu hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan ve 14 Mayıs gecesi oy sayım işlemlerinde kamuoyunu asılsız bilgilerle manipüle eden kronik tetikçi Fatih Altaylı, Youtube kanalında bu sefer Müslümanları hedef alarak Kurban ibadeti ile ilgili skandal açıklamalara imza attı. Allah'ın kesin hükmü olan kurban ibadeti için "Büyük bir ziyanlık oluyor. Saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde" diye konuşan Fatih Altaylı, kurban kesmek yerine para olarak yardım yapılmasını istedi. "Hayvanlara eziyet edilmesin" diyen Altaylı daha sonra ise "Ben de tatilde boğa güreşlerini izlemeye gideceğim" diyerek kendisiyle çelişti.