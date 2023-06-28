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    • 28.06.2023 22:51
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    • 28.06.2023 22:51
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    ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Putin Irak’taki savaşı açıkça kaybediyor

    ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz Saray'da Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile iligli soruları cevaplayan Binden "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güçsüzleşti mi?" sorusuna "Kestirmek zor. Ama açıkça; Irak'ta savaşı kaybediyor. Evindeki savaşı kaybediyor ve dünya çapında biraz dışlanır hale geldi." diye konuştu.

    ABD Başkanı Biden’dan yeni gaf

    ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz Saray'da Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile yaşadığı gerilime ilişkin basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruya yanıt veren Biden dikkat çeken ifadeler kullandı.



    "PUTİN IRAK'TAKİ SAVAŞI AÇIKÇA KAYBEDİYOR"
    "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güçsüzleşti mi?" sorusuna yanıt veren Biden, "Kestirmek zor. Ama açıkça; Irak'ta savaşı kaybediyor. Evindeki savaşı kaybediyor ve dünya çapında biraz dışlanır hale geldi." diye konuştu.


    Biden'ın petrol rezervleri için yıllarca işgal ettikleri Irak ile Ukrayna'yı karıştırması gündem oldu.

    "TANRI KRALİÇEYİ KORUSUN"
    Biden, Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde konuşmuştu.



    Ülkesindeki silahlanma sorunu ve bu kapsamda attıkları adımlarla ilgili konuşan Biden, konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum." diyerek tamamladı.

    ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum



        Beyaz Saray'dan konuya ilişin henüz bir açıklama yapılmadı.



        NEREYE GİDECEĞİNİ SORDU
        Öte yandan Biden konuşma sonrası kürsüden ayrılırken birkaç saniye duraksayarak nereye gitmesi gerektiğini sordu.



        JOE BIDEN'IN GAFLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
        ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Geçtiğimiz dönemde konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem olmuştu.

        JOE BIDEN'DAN KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER | VIDEO



        NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU
        Konuşmasını sonlandıran Joe Biden alkışlarla kürsüden ayrılırken bir anda durmaya başladı. Robot figürlerini andıran hareketler sergileyen ABD Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu.

        ABD medyasındaki haberlerde bu anlar için 'kaybolmuş gibi göründüğü ve duyulmayan bir şey söylediği görülebiliyor' denildi.

        BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI
        Daha önce de benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan Biden, bir konuşmasının ardından boşlukla tokalaşmıştı.



            İLGİNÇ SORU: ŞİMDİ NE YAPIYORUM?
            ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekmişti.



            KAYBETTİĞİ SANDIĞI MASKESİ CEBİNDEN ÇIKMIŞTI
            Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı. Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde bulmuştu.



            PROMTER BOMBASI
            Biden'ın bir prompterdan okuduğu gündem mesajları sırasında gerçekleşti. Canlı yayında prompterdan yazılanları okuyan Biden prompterda bulunan 'Alıntıyı sonlandır' 'Satırı tekrarla' şeklindeki notlarını da yanlışlıkla okumuştu.



                2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT
                Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada talimat listesi ifşa olmuştu. ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı. Biden ve Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

                Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:

                Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

                Oturacaksın.

                Basın mensupları gelecek.

                Sen 2 dakika brifing vereceksin.

                Basın mensupları odadan çıkacak.

                Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

                Katılımcılara teşekkür edeceksin.

                Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.



                BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU
                Biden, Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

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