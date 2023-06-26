Depremde hasar gören yollar için ‘Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi Projesi’

SİSTEM LİSANS MALİYETİ OLMADAN TÜM BİRİMLERE HİZMET VERİYOR

Karayolları'nın en önemli projelerinden olan bu sistemin yapay zeka ile veri üretimi de gerçekleştirdiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Bu sistem sayesinde ölçümler alınarak hem çeşitli raporlar üretebiliyoruz hem de analiz yapabiliyoruz. 2022 yılından itibaren iş süreçlerinin takip edildiği Bakım Onarım modülünü de bu sisteme entegre ettik. Mobil ve web tabanlı bu proje ile artık köprü, menfez, otokorkuluk ve telçitlerin bakım-onarımlarının harita tabanlı bu sistem ile yapılmasını sağlıyoruz. 1,3 petabayt verinin depolanarak yönetildiği bu sistemimiz açık kaynak ile geliştirilerek lisans maliyeti olmadan KGM'nin tüm birimlerine hizmet veriyor" açıklamasında bulundu.

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