Depremde hasar gören yollar için ‘Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi Projesi’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği 'Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi' görevini başarı ile sürdürmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası hasar alan yollar sistem sayesinde hızlı bir şekilde tespit edilerek onarıldığını duyurdu.
DEPREMDEN HEMEN SONRA ONARILDI
Deprem sonrası ulaşımın sağlanması için hızlıca harekete geçtiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistem sayesinde, depremden hemen sonra tüm karayollarımızın hasar gören kısımlarını onararak açık hale getirdik. Özellikle deprem bölgesindeki tünellerin ve ana güzergahların kontrolleri bu sistemle çekimleri yapılarak kontrol edildi" dedi.
Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen 11 şehirde yapılan çalışmaların izlenmesi ve kayıt altına alınması için 8 bin kilometrelik tüm yol ağının görüntü çekimlerinin bitirilerek kayıt altına alındığını aktardı.
Bakan Uraloğlu, "Bu sistemle aslında tüm yollarımızın tarihsel değişim analizi yapılıyor. Yapılan bu çalışmalarla aynı zamanda bölgesel anlamda sahadaki zemin kaymalarının da noktasal olarak ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Deprem sonrasında tünellerde bir değişim olup olmadığını gözlemlemek için yeniden çekimler yapılarak incelemelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.