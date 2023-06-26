CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın algısı boşa çıktı! Bir de tatilcileri hedef aldı...

"Değerli Bodrumlular, kıymetli misafirlerimiz, merhaba. Son 2,5 günde 60 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'un Belediye Başkanı olarak paylaşmakta olduğum bu "kötülük" videosu eşliğinde; 3500 yıllık bir kente ve insanlarına saygısı olmayanların neden olduğu görüntüleri, "Bodrum'un her yeri çöp içinde" diyerek sosyal medyada paylaşanlara seslenmek istiyorum. Bu kentin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, 404 personel ve 174 araç ile toplamı 650 milyon metrekare olan 56 mahallemize hizmet veriyor. Sizin Bodrum'u eleştiren videolarınıza konu olan görüntüler ise kış aylarında 600 bin, yaz aylarında 2 milyona yakın insanın çöpünü gece gündüz demeden toplayan temizlik emekçilerimizin yan gelip yatması nedeniyle oluşmuyor.

"KÖTÜ OLANLAR BODRUM'DA OLMAYI HAK ETMEYEN MİSAFİRLERİMİZ"

O görüntüler, Bodrum'a, insanlarına ve misafirlerine saygısı olmayanların, ne yazık ki çok olması sayesinde oluşuyor. Dolayısıyla Bodrum'u ve Bodrumluları haksız yere kötülemeyin çünkü, kötü olan biz değiliz. Kötü olan, kentimizi ve kalbimizi açtığımız bazı yeni Bodrumlular ve Bodrum'da olmayı asla hak etmeyen, bazı misafirlerimiz."