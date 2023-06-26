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    • 26.06.2023 12:13
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    CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın algısı boşa çıktı! Bir de tatilcileri hedef aldı...

    Bayram tatili ile birlikte tatilci akınına uğrayan Bodrum'da sokaklarda çöp yığınları oluştu. Gerekli çalışmaları yapamayarak sınıfta kalan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medyadan paylaştığı video ile hem tatilcileri hedef aldı hem de algı operasyonuna girişti. Ahmet Aras'ın agısı bakanlıktan gelen açıklama ile boşa çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP çöp çukur

    Cumhuriyet Halk Partili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sosyal medya üzerinden giriştiği algı operasyonu boşa çıktı!

    9 günlük Bayram tatili ile birlikte tatilci akınına uğrayan Bodrum'da sokaklarda çöp yığınları oluştu.

    BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ARAS TATİLCİLERİ HEDEF ALDI
    Yeterli çalışmayı gösteremeyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medyadan paylaştığı video ile hem tatilcileri hedef aldı hem de algı operasyonuna girişti.

    Aras çöp dolu bir sokağın görüntüleri paylaşarak şunları yazdı;

    "Değerli Bodrumlular, kıymetli misafirlerimiz, merhaba. Son 2,5 günde 60 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'un Belediye Başkanı olarak paylaşmakta olduğum bu "kötülük" videosu eşliğinde; 3500 yıllık bir kente ve insanlarına saygısı olmayanların neden olduğu görüntüleri, "Bodrum'un her yeri çöp içinde" diyerek sosyal medyada paylaşanlara seslenmek istiyorum. Bu kentin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, 404 personel ve 174 araç ile toplamı 650 milyon metrekare olan 56 mahallemize hizmet veriyor. Sizin Bodrum'u eleştiren videolarınıza konu olan görüntüler ise kış aylarında 600 bin, yaz aylarında 2 milyona yakın insanın çöpünü gece gündüz demeden toplayan temizlik emekçilerimizin yan gelip yatması nedeniyle oluşmuyor.

    "KÖTÜ OLANLAR BODRUM'DA OLMAYI HAK ETMEYEN MİSAFİRLERİMİZ"
    O görüntüler, Bodrum'a, insanlarına ve misafirlerine saygısı olmayanların, ne yazık ki çok olması sayesinde oluşuyor. Dolayısıyla Bodrum'u ve Bodrumluları haksız yere kötülemeyin çünkü, kötü olan biz değiliz. Kötü olan, kentimizi ve kalbimizi açtığımız bazı yeni Bodrumlular ve Bodrum'da olmayı asla hak etmeyen, bazı misafirlerimiz."

        Aras'ın paylaşımının altına yorum yapan Cemre Birand, "Sayın Aras, belki devletin sorumlulukları ve sizin sorumluluklarınızı bir açıklasanız da anlasak. Örneğin yollar berbat, kim sorumlu? Etrafı kirletenlerden istediğiniz kadar ceza kesebiliyormusunuz? Elinizde ne yaptırım imkanı var?" dedi.

        ALGI YAPTI
        Aras ise verdiği yanıtta, "Temmuz ayında sona erecek olan altyapı projesi nedeniyle bozulan yollarımız, bulunduğu bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı ve Karayolları sorumluluklarında. Çevreyi kirletenlere kesilecek ceza tutarı yasayla belirleniyor ve an itibarıyla bu tutarın hiçbir caydırıcılığı yok. İyi akşamlar." ifadeleri kullanarak bakanlık üzerinden algıya girişti.

        BAKANLIK ANINDA CEVAP VERDİ
        Aras'ın paylaşımına Bakanlıktan yanıt geldi.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Aras'ın duyurduğu sorunların belediyenin sorumluğunda olduğuna dikkat çekerek şunları yazdı;

        "Sayın Başkan Ahmet Aras, öncelikle belirtmek isterim ki Bodrumun belediye sorumluluğunda olan dertleri ile dertlenmenize teşekkür ediyorum. Bu demek oluyorki kısa zamanda çözüme kavuşturacaksınız. Bodrum'da Bakanlığımız sorumluluğunda olan bir eksikliğin olmadığını, *diğer taraftan sorumluluğumuzda dahi olmamasına rağmen üstlendiğimiz Alt yapı - Arıtma ve bunların onarımından kaynaklı Asfalt çalışmalarını da Nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız.Kışın 600 yazın 2 milyon kapasiteye çıkan nüfusun ise bir Kültür Turizm Bakanlığı başarısı olarak değerlendirmenizi rica ederim. Hayırlı sezonlar geçirmeniz dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

        PİS KOKU İSYAN ETTİRMİŞTİ
        Öte yandan CHP'li belediyenin altyapı ve hizmet yetersizlikleri vatandaşları canından bezdirdi. Bodrum Bitez'de yağmur suları kanalizasyon giderlerini tıkayınca taşan atık sular, dereleri doldurdu.

            Çevredeki esnaf ve tatilciler ise pis koku sebebiyle zor anlar yaşarken belediyenin yeterli çalışma yapmadığından şikayet eden vatandaşlar "Her yıl aynı sorun var ama çözüm yok" diyerek isyan etmişti.

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