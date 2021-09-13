'Kaçak avcısıyım' diyen CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın oteli kaçak çıktı!





HER SÖYLEDİĞİ EKSİK YA DA YANLIŞ!

İddialarla ilgili ulaştığımız Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yazılı açıklamasında, Kefi Beach isimli turizm işletmesinin mülkiyetinin ailesine ait olduğunu kabul etti. Otele 2012'de yapı ruhsatı aldığını öne süren Aras, "Ancak bu proje tümüyle değil, kısmen inşa edilerek bugün konu edilen tesis hizmete açılmıştır. 2013'te düzenlenmiş yapı kullanma izin belgesi yani iskan mevcuttur" dedi. Ancak Başkan'ın 'iskanı var' dediği bölüm sadece bir binayı kapsıyor.

Aras, İskele Balık Restaurantı için de 2014'de yapı ruhsatı alındığını ve ruhsata uygun bir şekilde inşaa edildiğini söyledi. Ancak alınan iskanın süresinin 2020'de dolduğu ve yenilenmediği öğrenildi. Aras "İskele kamuya açıktır. Hem Kefi Beach'e gelenler hem de sahildeki vatandaşlar iskeleyi kullanmakta. İskelenin kullanımına özel herhangi bir ticari faaliyet söz konusu değildir" dedi. Ancak otele ait olan iskele restoranda ticari faaliyet olduğu belirgin bir şekilde dikkat çekiyor.