'Kaçak avcısıyım' diyen CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın oteli kaçak çıktı!

Göreve gelir gelmez yaptığı ilk belediye meclis toplantısında, kaçak yapılaşmayla mücadele başlattığını iddia eden CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait olan otelde kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıktı. Daha önce de hukuksuz yapı kayıt belgesi çıkartarak, belediyenin kiraladığı arsaya kaçak bar açan Aras'ın aynı bölgede bulunan denize sıfır otelin iskelesinin kaçak restaurant olarak hizmet verdiği öğrenilirken, otele ait bar, ofis alanı, mutfak, oto yıkama bölümlerinin de kaçak olarak oluşturulduğu belirlendi.
BARDAN SONRA OTEL DE KAÇAK ÇIKTI
2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, 2013'te Ortakent Yahşi'de kiraladığı yaklaşık bir dönümlük araziye ortağıyla kaçak olarak Kefi Yelken Bistro Bar isimli işletme kurmuştu.
Göreve gelir gelmez, ilk belediye meclis toplantısında 'Ben kaçak yapılaşma avcısıyım' diyen Aras yeni bir skandalla gündemde. Kefi Yelken Bar'a 2 kilometrelik mesafedeki Aras ve ailesine ait olan Kefi Beach Resort Oteli'nin de birçok noktasında kaçak yapılaşma olduğu anlaşıldı. Bodrum Yahşi Mahallesi 148 Ada 7 No'lu parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde bir adet yapı kullanma izni olan bina bulunurken, restaurantta ruhsat ve eklerine aykırı imalatlar yapıldığı için yapı kullanma belgesi yok hükmünde sayılıyor.