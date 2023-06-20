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    • Yaşam
    • 20.06.2023 10:11
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    • 20.06.2023 11:22
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    Bodrum'da kötü koku tüm ilçeyi sardı! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti

    Okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte vatandaşlar tatil yerlerine akın etti. Tatil yerlerinin en gözde noktası olan Bodrdum'da yerli ve yabancı turistlerin popüler konumu haline gelmiş durumda. Bu durumla beraber bölgede artan trafik ve çevre kirliği problemi yerel halkın yaşamını felç etti. Kesmekeşe dönen trafik ve CHP'li belediyenin altyapı ve hizmet yetersizlikleri vatandaşları canından bezdirdi. Bodrum Bitez'de yağmur suları kanalizasyon giderlerini tıkayınca taşan atık sular, dereleri doldurdu. Çevredeki esnaf ve tatilciler ise pis koku sebebiyle zor anlar yaşıyor. Belediyenin yeterli çalışma yapmadığından şikayet eden vatandaşlar "Her yıl aynı sorun var ama çözüm yok" diyerek isyan etti.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Bodrum’da kötü koku tüm ilçeyi sardı!

    Okulların kapanmasıyla birlikte yaz sezonu açıldı. Tatilcilerin Bodrum'a akın etmesiyle birlikte ise nüfus arttı. Her yıl olduğu gibi yine ilçede çevre sorunları baş göstermeye başladı.

    Trafik çilesi hayatı zorlaştırırken, Bitez'de alt yapı problemleri nedeniyle tıkanan rögarlar yüzünden gelen kötü kokular hem esnafı hem de tatilcileri rahatsız etmeye başladı.

    CHP'li belediyelerinin iş bilmezliğininin bir kez daha ortaya çıktığı Bodrum'da kanalizasyon giderlerinin tıkanması sonucu caddelerde su derinliği de bir metreyi geçti.

        Pis kokular yüzünden bölgede durmakta zorlandıklarını söyleyen esnaf ve tatilciler, belediyenin durumla hiç ilgilenmediğini belirtti.

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        Haberler Yaşam Bodrum'da kötü koku tüm ilçeyi sardı! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti
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