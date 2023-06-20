Bodrum'da kötü koku tüm ilçeyi sardı! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz sezonu açıldı. Tatilcilerin Bodrum'a akın etmesiyle birlikte ise nüfus arttı. Her yıl olduğu gibi yine ilçede çevre sorunları baş göstermeye başladı.
Trafik çilesi hayatı zorlaştırırken, Bitez'de alt yapı problemleri nedeniyle tıkanan rögarlar yüzünden gelen kötü kokular hem esnafı hem de tatilcileri rahatsız etmeye başladı.
CHP'li belediyelerinin iş bilmezliğininin bir kez daha ortaya çıktığı Bodrum'da kanalizasyon giderlerinin tıkanması sonucu caddelerde su derinliği de bir metreyi geçti.